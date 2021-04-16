Слушатели
На основе совпадения вкусов
Ого! Похоже, вы единственный, кто слушает этот трек
Ragnar Olsen, Sverre Kjelsberg
1
BAR BAKKE
Ragnar OlsenSverre Kjelsberg
2
HUSLAUSLØFTA
3
DEN GRØNNE KAKA
4
ARBEIDSLAUS SNAKKEBLUES
5
ØLGLASSET
6
ET FESK!
7
GRISETRØSTEVISE
8
DEN GLADE PESSIMISTEN
9
BJARKØYNATT
10
MEDTSOMMERVALS
11
NYTTÅRSDAG
12
TRE SPØRSMÅL OM TRAFIKKSIKKERHET
13
SANG TE´ EN NYKOMMER
14
ONKEL SAMS BAKGÅRD
Det Va De Åran
Verdivisa
Æ sku te Å
19th Century Italian Music for Two Guitars
Med Golfstrømmen
Polarlys