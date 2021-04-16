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Альбом
Постер альбома Den Glade Pessimisten

Den Glade Pessimisten

Ragnar Olsen, Sverre Kjelsberg

OK Produksjoner  •  1987

1

BAR BAKKE

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

3:44

2

HUSLAUSLØFTA

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

3:16

3

DEN GRØNNE KAKA

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

2:25

4

ARBEIDSLAUS SNAKKEBLUES

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

2:20

5

ØLGLASSET

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

3:32

6

ET FESK!

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

2:54

7

GRISETRØSTEVISE

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

2:05

8

DEN GLADE PESSIMISTEN

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

3:19

9

BJARKØYNATT

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

4:36

10

MEDTSOMMERVALS

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

1:43

11

NYTTÅRSDAG

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

2:14

12

TRE SPØRSMÅL OM TRAFIKKSIKKERHET

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

2:50

13

SANG TE´ EN NYKOMMER

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

3:16

14

ONKEL SAMS BAKGÅRD

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

2:22

1

BAR BAKKE

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

3:44

2

HUSLAUSLØFTA

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

3:16

3

DEN GRØNNE KAKA

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

2:25

4

ARBEIDSLAUS SNAKKEBLUES

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

2:20

5

ØLGLASSET

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

3:32

6

ET FESK!

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

2:54

7

GRISETRØSTEVISE

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

2:05

8

DEN GLADE PESSIMISTEN

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

3:19

9

BJARKØYNATT

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

4:36

10

MEDTSOMMERVALS

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

1:43

11

NYTTÅRSDAG

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

2:14

12

TRE SPØRSMÅL OM TRAFIKKSIKKERHET

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

2:50

13

SANG TE´ EN NYKOMMER

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

3:16

14

ONKEL SAMS BAKGÅRD

Ragnar OlsenSverre Kjelsberg

2:22

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