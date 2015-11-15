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Альбом
Постер альбома Туймаада Куо

Туймаада Куо

Надина Эльпис

Dobun Records  • Музыка мира  • 2015

1

Туймаада Куо

Надина Эльпис

3:22

2

Ньургуhун

Надина Эльпис

3:29

3

Суктэр Кыыс

Надина Эльпис

4:24

4

Куhунну лирика

Надина Эльпис

3:52

5

Сибэкки (OST к/ф "Сибэкки")

Надина Эльпис

3:46

6

Халлаан Куех

Надина Эльпис

3:34

7

Игирэ Туун

СахаяНадина Эльпис

3:19

8

Маннайгы Таптал

Надина Эльпис

4:17

9

Хаарчаана

Надина Эльпис

3:07

10

Fantasy

Надина Эльпис

4:01

11

Уун-Утары

Надина Эльпис

3:08

12

Тэтиннэр

Надина Эльпис

4:15

13

Такие Девчонки

Надина Эльпис

4:11

1

Туймаада Куо

Надина Эльпис

3:22

2

Ньургуhун

Надина Эльпис

3:29

3

Суктэр Кыыс

Надина Эльпис

4:24

4

Куhунну лирика

Надина Эльпис

3:52

5

Сибэкки (OST к/ф "Сибэкки")

Надина Эльпис

3:46

6

Халлаан Куех

Надина Эльпис

3:34

7

Игирэ Туун

СахаяНадина Эльпис

3:19

8

Маннайгы Таптал

Надина Эльпис

4:17

9

Хаарчаана

Надина Эльпис

3:07

10

Fantasy

Надина Эльпис

4:01

11

Уун-Утары

Надина Эльпис

3:08

12

Тэтиннэр

Надина Эльпис

4:15

13

Такие Девчонки

Надина Эльпис

4:11

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