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Надина Эльпис
1
Туймаада Куо
2
Ньургуhун
3
Суктэр Кыыс
4
Куhунну лирика
5
Сибэкки (OST к/ф "Сибэкки")
6
Халлаан Куех
7
Игирэ Туун
СахаяНадина Эльпис
8
Маннайгы Таптал
9
Хаарчаана
10
Fantasy
11
Уун-Утары
12
Тэтиннэр
13
Такие Девчонки
Үс сэргэ
Көҥүллээ
Күһүҥҥү нуһараҥ
Сэргэ
Бүлүү-Хонуу
Икки сардаана
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