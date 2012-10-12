«ХАРЬКОВ – ПИТЕР. Встреча в БЕЛГОРОДЕ» (Live ЦМИ, 12.10.2012)

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Разные Люди
1
Не было (Белгород, Live ЦМИ, 12.10.2012)
2
Времечко (Белгород, Live ЦМИ, 12.10.2012)
3
Жизнь (Белгород, Live ЦМИ, 12.10.2012)
4
Будь! (Белгород, Live ЦМИ, 12.10.2012)
5
Ангел (Белгород, Live ЦМИ, 12.10.2012)
6
Баллада о Белке и Журавле (Белгород, Live ЦМИ, 12.10.2012)
7
Моей девочке 10 лет (Белгород, Live ЦМИ, 12.10.2012)
8
Святые 90-е (Белгород, Live ЦМИ, 12.10.2012)
9
Тревожная (Белгород, Live ЦМИ, 12.10.2012)
10
Чернец (Белгород, Live ЦМИ, 12.10.2012)
11
Мне нужна твоя помощь! (Белгород, Live ЦМИ, 12.10.2012)
12
Последнее лето (Белгород, Live ЦМИ, 12.10.2012)
13
Хочется жить! (Белгород, Live ЦМИ, 12.10.2012)
14
Песня Взрослого Человека (Белгород, Live ЦМИ, 12.10.2012)
15
Дороги (Белгород, Live ЦМИ, 12.10.2012)
16
Пятнадцать ножевых (Белгород, Live ЦМИ, 12.10.2012)
17
Никогда не вернусь! (Белгород, Live ЦМИ, 12.10.2012)
18
SuperБизоны (Белгород, Live ЦМИ, 12.10.2012)
19
Пусть сегодня никто не умрёт! (Белгород, Live ЦМИ, 12.10.2012)
Рок
Справедливость
30 лет! (Репетиция юбилея) (Live Bootleg Спб, Pro vsё Studio 1.06.2019)
30 лет! ГПД – 32! (СПб, Live Aurora Concert Hall, 02.06.2019)
Квартирник у Маргулиса (Москва, НТВ, 25.04.2018)
Backstage Club (Live Санкт-Петербург, 10.01.2015)
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