En Babalar

Слушатели
На основе совпадения вкусов
Ого! Похоже, вы единственный, кто слушает этот трек
Müslüm Gürses
1
Mutlu Ol Yeter
2
Sev Yeter
3
Çekemez Oldum
4
Fark Etmez
5
Dost Bildiklerim
6
Gönül Nikahı
7
İtirazım Var
8
Kara Bulut
9
Kaç Gece Pencerede
10
Esmerim
11
Dalgalandım da Duruldum
12
Öldürdüğün Yetmedi mi
13
Gönül Hasta
14
Mehtaplı Gecelerde
15
Bu Şehirde Yaşanmaz
16
Kalbini Mahşere Götür
17
Anlatamadım
18
Sevda Yüklü Kervanlar
19
Gel Bu Aşkın Şerefine İçelim
20
Beterin Beteri Var
Paramparça
Tozlu Raflar
Mahzendeki Şarkılar 3
Güldür Yüzümü
Aldatılanlar
Benim Kaderim - Arkadaş Kurbanıyım
Показать ещё
Kaya Gibi Şarkılar
Жонакам
Güç Bela
Affeder mi Aşk Bizi?
Affet Affet
Güzelim