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Альбом
Постер альбома En Babalar

En Babalar

Müslüm Gürses

Uzelli Kaset San.  • Музыка мира  • 2013

1

Mutlu Ol Yeter

Müslüm Gürses

4:24

2

Sev Yeter

Müslüm Gürses

6:25

3

Çekemez Oldum

Müslüm Gürses

4:44

4

Fark Etmez

Müslüm Gürses

3:52

5

Dost Bildiklerim

Müslüm Gürses

4:56

6

Gönül Nikahı

Müslüm Gürses

5:10

7

İtirazım Var

Müslüm Gürses

6:43

8

Kara Bulut

Müslüm Gürses

3:36

9

Kaç Gece Pencerede

Müslüm Gürses

4:27

10

Esmerim

Müslüm Gürses

2:12

11

Dalgalandım da Duruldum

Müslüm Gürses

5:00

12

Öldürdüğün Yetmedi mi

Müslüm Gürses

4:45

13

Gönül Hasta

Müslüm Gürses

5:07

14

Mehtaplı Gecelerde

Müslüm Gürses

4:05

15

Bu Şehirde Yaşanmaz

Müslüm Gürses

5:09

16

Kalbini Mahşere Götür

Müslüm Gürses

4:38

17

Anlatamadım

Müslüm Gürses

4:41

18

Sevda Yüklü Kervanlar

Müslüm Gürses

3:50

19

Gel Bu Aşkın Şerefine İçelim

Müslüm Gürses

2:55

20

Beterin Beteri Var

Müslüm Gürses

4:44

1

Mutlu Ol Yeter

Müslüm Gürses

4:24

2

Sev Yeter

Müslüm Gürses

6:25

3

Çekemez Oldum

Müslüm Gürses

4:44

4

Fark Etmez

Müslüm Gürses

3:52

5

Dost Bildiklerim

Müslüm Gürses

4:56

6

Gönül Nikahı

Müslüm Gürses

5:10

7

İtirazım Var

Müslüm Gürses

6:43

8

Kara Bulut

Müslüm Gürses

3:36

9

Kaç Gece Pencerede

Müslüm Gürses

4:27

10

Esmerim

Müslüm Gürses

2:12

11

Dalgalandım da Duruldum

Müslüm Gürses

5:00

12

Öldürdüğün Yetmedi mi

Müslüm Gürses

4:45

13

Gönül Hasta

Müslüm Gürses

5:07

14

Mehtaplı Gecelerde

Müslüm Gürses

4:05

15

Bu Şehirde Yaşanmaz

Müslüm Gürses

5:09

16

Kalbini Mahşere Götür

Müslüm Gürses

4:38

17

Anlatamadım

Müslüm Gürses

4:41

18

Sevda Yüklü Kervanlar

Müslüm Gürses

3:50

19

Gel Bu Aşkın Şerefine İçelim

Müslüm Gürses

2:55

20

Beterin Beteri Var

Müslüm Gürses

4:44

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