Emirdağ Türküleri II

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Çeşitli Sanatçılar
1
Bir Nasihatım Var
Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz
2
Emirdağ
3
Şu Dağların Gazeli
4
Kıldolak Ağıtı
5
Selahattin'in Ağıtı
6
Kaba Hava
7
Ofisin Önünde
8
Oğlan Oğlan
9
Önüne Kuşanmış Yandımdan Öğnük
10
O Yarin Cebinde Boncuktan Cüzdan
11
Kına Havası
12
Şah'ın Bahçasında Güller Açıyo
13
İllallah Semahı
14
Bir Güzellik Bir Sevgi Var
15
Dertli Gönül
16
Güğüm Koydum
17
Bizim Edeler
18
Tabandan Oyun Havası
19
Emirdağı'na Vardım Sabaha Karşı
20
Suvermez Diyorlar Bizim Köyümüz
Bir Zamanlar Kör Agop Meyhanesinde
Bebekler İçin Sakinleştirici Piyano Müzikleri
Kadının Şiir Sesi
Mehmet Koç Türküleri
Bi' Şarkım Var! Ev
Ravzanın Gülleri
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