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Альбом
Постер альбома Emirdağ Türküleri II

Emirdağ Türküleri II

Çeşitli Sanatçılar

KALAN SES GÖRÜNTÜ  • Музыка мира  • 2012

1

Bir Nasihatım Var

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

2:20

2

Emirdağ

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

5:36

3

Şu Dağların Gazeli

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

2:04

4

Kıldolak Ağıtı

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

4:16

5

Selahattin'in Ağıtı

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

0:47

6

Kaba Hava

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

3:34

7

Ofisin Önünde

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

3:34

8

Oğlan Oğlan

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

1:32

9

Önüne Kuşanmış Yandımdan Öğnük

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

2:48

10

O Yarin Cebinde Boncuktan Cüzdan

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

3:15

11

Kına Havası

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

4:16

12

Şah'ın Bahçasında Güller Açıyo

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

2:33

13

İllallah Semahı

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

3:54

14

Bir Güzellik Bir Sevgi Var

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

4:02

15

Dertli Gönül

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

4:02

16

Güğüm Koydum

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

2:22

17

Bizim Edeler

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

4:43

18

Tabandan Oyun Havası

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

3:38

19

Emirdağı'na Vardım Sabaha Karşı

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

3:57

20

Suvermez Diyorlar Bizim Köyümüz

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

3:39

1

Bir Nasihatım Var

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

2:20

2

Emirdağ

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

5:36

3

Şu Dağların Gazeli

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

2:04

4

Kıldolak Ağıtı

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

4:16

5

Selahattin'in Ağıtı

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

0:47

6

Kaba Hava

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

3:34

7

Ofisin Önünde

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

3:34

8

Oğlan Oğlan

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

1:32

9

Önüne Kuşanmış Yandımdan Öğnük

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

2:48

10

O Yarin Cebinde Boncuktan Cüzdan

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

3:15

11

Kına Havası

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

4:16

12

Şah'ın Bahçasında Güller Açıyo

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

2:33

13

İllallah Semahı

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

3:54

14

Bir Güzellik Bir Sevgi Var

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

4:02

15

Dertli Gönül

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

4:02

16

Güğüm Koydum

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

2:22

17

Bizim Edeler

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

4:43

18

Tabandan Oyun Havası

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

3:38

19

Emirdağı'na Vardım Sabaha Karşı

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

3:57

20

Suvermez Diyorlar Bizim Köyümüz

Şemsettin KubatHacı KubatAhmet Şahbaz

3:39

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