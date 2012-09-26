Emirdağ Türküleri

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Çeşitli Sanatçılar
1
Ben Giderim Oduna
İsmail Altunsaray
2
Harmana Sererler Samanı
Sevcan Orhan
3
Zalım Poyraz
Cengiz Ozkan
4
Sako Giyer Karadan
Melda Duygulu
5
Emirdağı Birbirine Ulalı
Musa Eroğlu
6
Çorabını Ördüğüm
Şevval Sam
7
Evlerinin Önü Bir Kötü Yokuş
Celal Bakar
8
Dolandım Da Geldim Emirdağından
Kubat
9
Her Gelen Seni Arıyor
Sıla Erol
10
Kınası Karılır Tasta
Okan Murat Ozturk
11
Altınımı Ben Boynuma Dizerim
Neşe Demir
12
Kara Hüseyin Ağıtı
Nuran Duygulu
13
Evlerinin Önü Yoldur
Hüseyin Turan
14
Erzurum'dan Çevirdiler Yolumu
Aysun Gültekin
Bir Zamanlar Kör Agop Meyhanesinde
Bebekler İçin Sakinleştirici Piyano Müzikleri
Kadının Şiir Sesi
Mehmet Koç Türküleri
Bi' Şarkım Var! Ev
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