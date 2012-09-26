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Альбом
Постер альбома Emirdağ Türküleri

Emirdağ Türküleri

Çeşitli Sanatçılar

KALAN SES GÖRÜNTÜ  • Музыка мира  • 2012

1

Ben Giderim Oduna

İsmail Altunsaray

3:30

2

Harmana Sererler Samanı

Sevcan Orhan

3:30

3

Zalım Poyraz

Cengiz Ozkan

3:54

4

Sako Giyer Karadan

Melda Duygulu

3:20

5

Emirdağı Birbirine Ulalı

Musa Eroğlu

3:59

6

Çorabını Ördüğüm

Şevval Sam

4:12

7

Evlerinin Önü Bir Kötü Yokuş

Celal Bakar

3:09

8

Dolandım Da Geldim Emirdağından

Kubat

3:40

9

Her Gelen Seni Arıyor

Sıla Erol

4:55

10

Kınası Karılır Tasta

Okan Murat Ozturk

3:23

11

Altınımı Ben Boynuma Dizerim

Neşe Demir

4:07

12

Kara Hüseyin Ağıtı

Nuran Duygulu

4:44

13

Evlerinin Önü Yoldur

Hüseyin Turan

4:44

14

Erzurum'dan Çevirdiler Yolumu

Aysun Gültekin

4:55

1

Ben Giderim Oduna

İsmail Altunsaray

3:30

2

Harmana Sererler Samanı

Sevcan Orhan

3:30

3

Zalım Poyraz

Cengiz Ozkan

3:54

4

Sako Giyer Karadan

Melda Duygulu

3:20

5

Emirdağı Birbirine Ulalı

Musa Eroğlu

3:59

6

Çorabını Ördüğüm

Şevval Sam

4:12

7

Evlerinin Önü Bir Kötü Yokuş

Celal Bakar

3:09

8

Dolandım Da Geldim Emirdağından

Kubat

3:40

9

Her Gelen Seni Arıyor

Sıla Erol

4:55

10

Kınası Karılır Tasta

Okan Murat Ozturk

3:23

11

Altınımı Ben Boynuma Dizerim

Neşe Demir

4:07

12

Kara Hüseyin Ağıtı

Nuran Duygulu

4:44

13

Evlerinin Önü Yoldur

Hüseyin Turan

4:44

14

Erzurum'dan Çevirdiler Yolumu

Aysun Gültekin

4:55

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