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Альбом
Постер альбома Akşam Sefası Kumkapı Meyhaneleri

Akşam Sefası Kumkapı Meyhaneleri

Salih Kahraman

Milhan Müzik  • Музыка мира  • 1998

1

Karakolda Ayna Var

Salih Kahraman

3:25

2

Ölüyorum Kederimden

Salih Kahraman

4:24

3

Yürü Kervanlarım

Salih Kahraman

4:20

4

Kapıldım Gidiyorum Bahtımın Rüzgarına

Salih Kahraman

2:27

5

Keklik

Salih Kahraman

4:08

6

İstanbul Sokakları

Salih Kahraman

4:32

7

Hasta Düştüm Gurbet Elde

Salih Kahraman

5:26

8

Bir Tatlı Tebessüm

Salih Kahraman

2:40

9

Bu Ne Sevgi Ah

Salih Kahraman

5:46

10

Keman Taksimi

Salih Kahraman

2:09

11

Görmedim Ömrümün Asude Geçen Bir Gününü

Salih Kahraman

3:34

12

Agora Meyhanesi

Salih Kahraman

3:58

13

Enginde Yavaş Yavaş

Salih Kahraman

3:23

14

Ayrılık Ateşten Bir Ok

Salih Kahraman

3:48

15

Yadeller Aldı Beni

Salih Kahraman

4:05

16

Akşamın Olduğu Yerde

Salih Kahraman

5:32

17

Gecenin Matemini İçime Attım

Salih Kahraman

3:55

18

Olanlar Oldu Geçti

Salih Kahraman

3:09

19

Huma Kuşu

Salih Kahraman

3:43

20

Menekşe Gözler Hülyalı

Salih Kahraman

3:36

21

Gönül Gurbet Ele Varma

Salih Kahraman

4:08

22

Bir Selam Vermeden

Salih Kahraman

3:15

23

Alıverin Bağlamamı Çalayım

Salih Kahraman

4:25

24

Dalgalandımda Duruldum

Salih Kahraman

4:56

25

Mehtaplı Gecelerde

Salih Kahraman

4:01

26

Neyleyim Neyleyim

Salih Kahraman

3:29

27

Sen Hep Beni Mazideki Halimle

Salih Kahraman

3:42

28

Çaya İner Ağlarım

Salih Kahraman

4:20

29

Rüzgar Söylüyor

Salih Kahraman

4:37

30

Çile Bülbülüm Çile

Salih Kahraman

3:42

31

Belki Bir Sabah Geleceksin

Salih Kahraman

4:16

32

Benim Yarim Gelişinden Bellidir

Salih Kahraman

3:20

33

Ağlar Gezer Sahili

Salih Kahraman

3:19

34

Talihin Elinde Oyuncak Oldum

Salih Kahraman

5:02

35

Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar

Salih Kahraman

4:19

36

Yürü Dilber Yürü

Salih Kahraman

2:46

1

Karakolda Ayna Var

Salih Kahraman

3:25

2

Ölüyorum Kederimden

Salih Kahraman

4:24

3

Yürü Kervanlarım

Salih Kahraman

4:20

4

Kapıldım Gidiyorum Bahtımın Rüzgarına

Salih Kahraman

2:27

5

Keklik

Salih Kahraman

4:08

6

İstanbul Sokakları

Salih Kahraman

4:32

7

Hasta Düştüm Gurbet Elde

Salih Kahraman

5:26

8

Bir Tatlı Tebessüm

Salih Kahraman

2:40

9

Bu Ne Sevgi Ah

Salih Kahraman

5:46

10

Keman Taksimi

Salih Kahraman

2:09

11

Görmedim Ömrümün Asude Geçen Bir Gününü

Salih Kahraman

3:34

12

Agora Meyhanesi

Salih Kahraman

3:58

13

Enginde Yavaş Yavaş

Salih Kahraman

3:23

14

Ayrılık Ateşten Bir Ok

Salih Kahraman

3:48

15

Yadeller Aldı Beni

Salih Kahraman

4:05

16

Akşamın Olduğu Yerde

Salih Kahraman

5:32

17

Gecenin Matemini İçime Attım

Salih Kahraman

3:55

18

Olanlar Oldu Geçti

Salih Kahraman

3:09

19

Huma Kuşu

Salih Kahraman

3:43

20

Menekşe Gözler Hülyalı

Salih Kahraman

3:36

21

Gönül Gurbet Ele Varma

Salih Kahraman

4:08

22

Bir Selam Vermeden

Salih Kahraman

3:15

23

Alıverin Bağlamamı Çalayım

Salih Kahraman

4:25

24

Dalgalandımda Duruldum

Salih Kahraman

4:56

25

Mehtaplı Gecelerde

Salih Kahraman

4:01

26

Neyleyim Neyleyim

Salih Kahraman

3:29

27

Sen Hep Beni Mazideki Halimle

Salih Kahraman

3:42

28

Çaya İner Ağlarım

Salih Kahraman

4:20

29

Rüzgar Söylüyor

Salih Kahraman

4:37

30

Çile Bülbülüm Çile

Salih Kahraman

3:42

31

Belki Bir Sabah Geleceksin

Salih Kahraman

4:16

32

Benim Yarim Gelişinden Bellidir

Salih Kahraman

3:20

33

Ağlar Gezer Sahili

Salih Kahraman

3:19

34

Talihin Elinde Oyuncak Oldum

Salih Kahraman

5:02

35

Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar

Salih Kahraman

4:19

36

Yürü Dilber Yürü

Salih Kahraman

2:46

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