Akşam Sefası Kumkapı Meyhaneleri

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Salih Kahraman
1
Karakolda Ayna Var
2
Ölüyorum Kederimden
3
Yürü Kervanlarım
4
Kapıldım Gidiyorum Bahtımın Rüzgarına
5
Keklik
6
İstanbul Sokakları
7
Hasta Düştüm Gurbet Elde
8
Bir Tatlı Tebessüm
9
Bu Ne Sevgi Ah
10
Keman Taksimi
11
Görmedim Ömrümün Asude Geçen Bir Gününü
12
Agora Meyhanesi
13
Enginde Yavaş Yavaş
14
Ayrılık Ateşten Bir Ok
15
Yadeller Aldı Beni
16
Akşamın Olduğu Yerde
17
Gecenin Matemini İçime Attım
18
Olanlar Oldu Geçti
19
Huma Kuşu
20
Menekşe Gözler Hülyalı
21
Gönül Gurbet Ele Varma
22
Bir Selam Vermeden
23
Alıverin Bağlamamı Çalayım
24
Dalgalandımda Duruldum
25
Mehtaplı Gecelerde
26
Neyleyim Neyleyim
27
Sen Hep Beni Mazideki Halimle
28
Çaya İner Ağlarım
29
Rüzgar Söylüyor
30
Çile Bülbülüm Çile
31
Belki Bir Sabah Geleceksin
32
Benim Yarim Gelişinden Bellidir
33
Ağlar Gezer Sahili
34
Talihin Elinde Oyuncak Oldum
35
Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar
36
Yürü Dilber Yürü
Bil İstedim
Neden
İçten Gelen Şarkılar
Seke Seke Romanım
Unutulmayan Efkarlı Şarkılar
Cafe Alaturca
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