Altın Şarkılar 1

Слушатели
На основе совпадения вкусов
Ого! Похоже, вы единственный, кто слушает этот трек
Various Artists
1
Dönülmez Akşamın Ufkundayız
Nazire Yagiz
2
Bir Bahar Akşamı Rastladım Size
Ismail Hakki Fencioglu
3
Bakmıyor Çeşm-i Siyah
Melahat Gürses
4
Bir İhtimal Daha Var
Kemal Caner
5
Söyleyemem Derdimi
Esma Basbug
6
Leyla Bir Özge Candır
7
Tut-i Mucize Guyem
Çeşitli Sanatçılar
8
Olmaz İlaç Sine-i Sadpareme
Ilknur Elbilsin
9
Nereden Sevdim O Zalim Kadını
10
Göze mi Geldim?
Inci Yaman
11
Neyleyim Köşkü, Neyleyim Sarayı
12
Niçin Baktın Bana Öyle
Aylin Vatankoş