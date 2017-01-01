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Альбом
Постер альбома Altın Şarkılar 1

Altın Şarkılar 1

Various Artists

Milhan Müzik  • Музыка мира  • 1994

1

Dönülmez Akşamın Ufkundayız

Nazire Yagiz

4:12

2

Bir Bahar Akşamı Rastladım Size

Ismail Hakki Fencioglu

3:27

3

Bakmıyor Çeşm-i Siyah

Melahat Gürses

1:35

4

Bir İhtimal Daha Var

Kemal Caner

3:47

5

Söyleyemem Derdimi

Esma Basbug

4:47

6

Leyla Bir Özge Candır

Ismail Hakki Fencioglu

3:03

7

Tut-i Mucize Guyem

Çeşitli Sanatçılar

3:29

8

Olmaz İlaç Sine-i Sadpareme

Ilknur Elbilsin

3:21

9

Nereden Sevdim O Zalim Kadını

Ismail Hakki Fencioglu

2:44

10

Göze mi Geldim?

Inci Yaman

3:17

11

Neyleyim Köşkü, Neyleyim Sarayı

Kemal Caner

3:54

12

Niçin Baktın Bana Öyle

Aylin Vatankoş

4:04

1

Dönülmez Akşamın Ufkundayız

Nazire Yagiz

4:12

2

Bir Bahar Akşamı Rastladım Size

Ismail Hakki Fencioglu

3:27

3

Bakmıyor Çeşm-i Siyah

Melahat Gürses

1:35

4

Bir İhtimal Daha Var

Kemal Caner

3:47

5

Söyleyemem Derdimi

Esma Basbug

4:47

6

Leyla Bir Özge Candır

Ismail Hakki Fencioglu

3:03

7

Tut-i Mucize Guyem

Çeşitli Sanatçılar

3:29

8

Olmaz İlaç Sine-i Sadpareme

Ilknur Elbilsin

3:21

9

Nereden Sevdim O Zalim Kadını

Ismail Hakki Fencioglu

2:44

10

Göze mi Geldim?

Inci Yaman

3:17

11

Neyleyim Köşkü, Neyleyim Sarayı

Kemal Caner

3:54

12

Niçin Baktın Bana Öyle

Aylin Vatankoş

4:04