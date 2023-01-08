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Альбом
Постер альбома Üsküdar Musiki Cemiyeti

Üsküdar Musiki Cemiyeti

Rumeli Türküleri

KALAN SES GÖRÜNTÜ  • Музыка мира  • 1997

1

Şahane Gözler

Rumeli Türküleri

2:32

2

Sabah Oldu Uyansana

Rumeli Türküleri

3:22

3

Kırmızı Gülün Ali Var

Rumeli Türküleri

3:41

4

Ayağına Giymiş Sedef Nalini

Rumeli Türküleri

3:52

5

Gül Ağacı, Gül Ağacı

Rumeli Türküleri

3:26

6

Elveda Dost Deli Gönül Elveda

Rumeli Türküleri

2:14

7

Çıkayım Gideyim Urum Eline

Rumeli Türküleri

4:22

8

Dağlar Dağlar

Rumeli Türküleri

4:15

9

Alişimin Kaşları Kare

Rumeli Türküleri

3:29

10

Köşküm Var Deryaya Karşı

Rumeli Türküleri

3:29

11

Penceresi Yola Karşı

Rumeli Türküleri

3:46

12

Bulut Gelir Seher İle

Rumeli Türküleri

2:53

1

Şahane Gözler

Rumeli Türküleri

2:32

2

Sabah Oldu Uyansana

Rumeli Türküleri

3:22

3

Kırmızı Gülün Ali Var

Rumeli Türküleri

3:41

4

Ayağına Giymiş Sedef Nalini

Rumeli Türküleri

3:52

5

Gül Ağacı, Gül Ağacı

Rumeli Türküleri

3:26

6

Elveda Dost Deli Gönül Elveda

Rumeli Türküleri

2:14

7

Çıkayım Gideyim Urum Eline

Rumeli Türküleri

4:22

8

Dağlar Dağlar

Rumeli Türküleri

4:15

9

Alişimin Kaşları Kare

Rumeli Türküleri

3:29

10

Köşküm Var Deryaya Karşı

Rumeli Türküleri

3:29

11

Penceresi Yola Karşı

Rumeli Türküleri

3:46

12

Bulut Gelir Seher İle

Rumeli Türküleri

2:53

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