Üsküdar Musiki Cemiyeti

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Rumeli Türküleri
1
Şahane Gözler
2
Sabah Oldu Uyansana
3
Kırmızı Gülün Ali Var
4
Ayağına Giymiş Sedef Nalini
5
Gül Ağacı, Gül Ağacı
6
Elveda Dost Deli Gönül Elveda
7
Çıkayım Gideyim Urum Eline
8
Dağlar Dağlar
9
Alişimin Kaşları Kare
10
Köşküm Var Deryaya Karşı
11
Penceresi Yola Karşı
12
Bulut Gelir Seher İle
Bir Gün Görüşərsən
Hari Hara Sutha Ayyappa
Kungfu panda
Yar Ağladı Ben Ağladım
Aklım Fikrim Onda Kaldı
Bayram Sabahı Şarkıları
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