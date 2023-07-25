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Альбом
Постер альбома Akşam Sefası Galata Meyhaneleri

Akşam Sefası Galata Meyhaneleri

Salih Kahraman

Milhan Müzik  • Музыка мира  • 1998

1

Saçların Tarumar

Salih Kahraman

4:23

2

Hicran Olacaksa Bu Aşkın Sonu

Salih Kahraman

4:36

3

Yemin Ettim Bir Kere

Salih Kahraman

3:47

4

Doymadım Sana Ağlarım

Salih Kahraman

4:01

5

Şarkılar Seni Söyler

Salih Kahraman

4:09

6

Unutturamaz Seni Hiçbir Şey

Salih Kahraman

2:28

7

Hastayım Yaşıyorum

Salih Kahraman

2:43

8

Söyleyemem Derdimi Kimseye

Salih Kahraman

4:21

9

Akşam Oldu Hüzünlendim

Salih Kahraman

3:50

10

Yalnız Bırakıp Gitme Bu Akşam

Salih Kahraman

3:43

11

Pişman Olur da Bir Gün

Salih Kahraman

4:37

12

Gezdiğim Dikenli Aşk Yollarında

Salih Kahraman

4:08

13

Nereden Sevdim O Zalimi

Salih Kahraman

3:01

14

Dertleri Zevk Edindim

Salih Kahraman

3:52

15

Bu Akşam Bütün Meyhanelerini Dolaştım İstanbul'un

Salih Kahraman

4:28

16

Çaya İner Ağlarım

Salih Kahraman

4:20

17

Söyleme Bilmesinler

Salih Kahraman

3:31

18

Karşıyaka'da İzmir'in Gülü

Salih Kahraman

4:05

19

Bir İhtimal Daha Var

Salih Kahraman

4:01

20

Sen Kimseyi Sevemezsin

Salih Kahraman

5:24

21

Yine Bu Yıl Ada Sensiz

Salih Kahraman

3:24

22

Böyle mi Esecekti

Salih Kahraman

3:08

23

Şehnaz Longa

Salih Kahraman

2:13

24

Küçük Yaşta Aldım Sazı Elime

Salih Kahraman

5:03

25

Kimseye Etmem Şikayet

Salih Kahraman

3:45

26

Kirpiklerinin Gölgesi

Salih Kahraman

3:21

27

Göze mi Geldik

Salih Kahraman

3:31

28

Saçının Tellerine

Salih Kahraman

3:27

29

Bir Bahar Akşamı

Salih Kahraman

4:25

30

Gönlüm Yaralı

Salih Kahraman

3:41

31

Bir Gönül Vardı Bende

Salih Kahraman

3:25

32

Kadere Bak

Salih Kahraman

4:01

33

Yeşil Ördek Gibi

Salih Kahraman

4:08

34

Sönmez Artık Yüreğimde

Salih Kahraman

2:45

35

Sarı Gülüm Var Benim

Salih Kahraman

3:03

36

Niçin Baktın Bana Öyle

Salih Kahraman

3:52

1

Saçların Tarumar

Salih Kahraman

4:23

2

Hicran Olacaksa Bu Aşkın Sonu

Salih Kahraman

4:36

3

Yemin Ettim Bir Kere

Salih Kahraman

3:47

4

Doymadım Sana Ağlarım

Salih Kahraman

4:01

5

Şarkılar Seni Söyler

Salih Kahraman

4:09

6

Unutturamaz Seni Hiçbir Şey

Salih Kahraman

2:28

7

Hastayım Yaşıyorum

Salih Kahraman

2:43

8

Söyleyemem Derdimi Kimseye

Salih Kahraman

4:21

9

Akşam Oldu Hüzünlendim

Salih Kahraman

3:50

10

Yalnız Bırakıp Gitme Bu Akşam

Salih Kahraman

3:43

11

Pişman Olur da Bir Gün

Salih Kahraman

4:37

12

Gezdiğim Dikenli Aşk Yollarında

Salih Kahraman

4:08

13

Nereden Sevdim O Zalimi

Salih Kahraman

3:01

14

Dertleri Zevk Edindim

Salih Kahraman

3:52

15

Bu Akşam Bütün Meyhanelerini Dolaştım İstanbul'un

Salih Kahraman

4:28

16

Çaya İner Ağlarım

Salih Kahraman

4:20

17

Söyleme Bilmesinler

Salih Kahraman

3:31

18

Karşıyaka'da İzmir'in Gülü

Salih Kahraman

4:05

19

Bir İhtimal Daha Var

Salih Kahraman

4:01

20

Sen Kimseyi Sevemezsin

Salih Kahraman

5:24

21

Yine Bu Yıl Ada Sensiz

Salih Kahraman

3:24

22

Böyle mi Esecekti

Salih Kahraman

3:08

23

Şehnaz Longa

Salih Kahraman

2:13

24

Küçük Yaşta Aldım Sazı Elime

Salih Kahraman

5:03

25

Kimseye Etmem Şikayet

Salih Kahraman

3:45

26

Kirpiklerinin Gölgesi

Salih Kahraman

3:21

27

Göze mi Geldik

Salih Kahraman

3:31

28

Saçının Tellerine

Salih Kahraman

3:27

29

Bir Bahar Akşamı

Salih Kahraman

4:25

30

Gönlüm Yaralı

Salih Kahraman

3:41

31

Bir Gönül Vardı Bende

Salih Kahraman

3:25

32

Kadere Bak

Salih Kahraman

4:01

33

Yeşil Ördek Gibi

Salih Kahraman

4:08

34

Sönmez Artık Yüreğimde

Salih Kahraman

2:45

35

Sarı Gülüm Var Benim

Salih Kahraman

3:03

36

Niçin Baktın Bana Öyle

Salih Kahraman

3:52

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