Akşam Sefası Galata Meyhaneleri

Слушатели
На основе совпадения вкусов
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Salih Kahraman
1
Saçların Tarumar
2
Hicran Olacaksa Bu Aşkın Sonu
3
Yemin Ettim Bir Kere
4
Doymadım Sana Ağlarım
5
Şarkılar Seni Söyler
6
Unutturamaz Seni Hiçbir Şey
7
Hastayım Yaşıyorum
8
Söyleyemem Derdimi Kimseye
9
Akşam Oldu Hüzünlendim
10
Yalnız Bırakıp Gitme Bu Akşam
11
Pişman Olur da Bir Gün
12
Gezdiğim Dikenli Aşk Yollarında
13
Nereden Sevdim O Zalimi
14
Dertleri Zevk Edindim
15
Bu Akşam Bütün Meyhanelerini Dolaştım İstanbul'un
16
Çaya İner Ağlarım
17
Söyleme Bilmesinler
18
Karşıyaka'da İzmir'in Gülü
19
Bir İhtimal Daha Var
20
Sen Kimseyi Sevemezsin
21
Yine Bu Yıl Ada Sensiz
22
Böyle mi Esecekti
23
Şehnaz Longa
24
Küçük Yaşta Aldım Sazı Elime
25
Kimseye Etmem Şikayet
26
Kirpiklerinin Gölgesi
27
Göze mi Geldik
28
Saçının Tellerine
29
Bir Bahar Akşamı
30
Gönlüm Yaralı
31
Bir Gönül Vardı Bende
32
Kadere Bak
33
Yeşil Ördek Gibi
34
Sönmez Artık Yüreğimde
35
Sarı Gülüm Var Benim
36
Niçin Baktın Bana Öyle
Bil İstedim
Neden
İçten Gelen Şarkılar
Seke Seke Romanım
Unutulmayan Efkarlı Şarkılar
Cafe Alaturca
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