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Альбом
Постер альбома Aşikar

Aşikar

Seza Kırgız, Tolga Çandar

KALAN SES GÖRÜNTÜ  • Инструментальная  • 2002

1

Yangın Olur Biz Yangına Gideriz

Tolga ÇandarSeza Kırgız

3:56

2

Ali'm

Tolga ÇandarSeza Kırgız

2:55

3

İki Karpuz Bir Koltuğa Sığar Mı

Tolga ÇandarSeza Kırgız

4:53

4

Aman Doktor Canım Doktor

Tolga ÇandarSeza Kırgız

5:08

5

Telgrafın Tellerine Kuşlar Mı Konar

Tolga ÇandarSeza Kırgız

3:34

6

Keklik Dağlarda Çağılar

Tolga ÇandarSeza Kırgız

4:17

7

Bilmedin

Tolga ÇandarSeza Kırgız

4:45

8

Efem

Tolga ÇandarSeza Kırgız

5:13

9

Gemilerde Talim Var

Tolga ÇandarSeza Kırgız

3:40

10

Karaova Düğünü

Tolga ÇandarSeza Kırgız

3:57

11

Karanfil Oylum Oylum

Tolga ÇandarSeza Kırgız

3:31

12

Çıkayım Gideyim Urumeli'ne

Tolga ÇandarSeza Kırgız

4:50

1

Yangın Olur Biz Yangına Gideriz

Tolga ÇandarSeza Kırgız

3:56

2

Ali'm

Tolga ÇandarSeza Kırgız

2:55

3

İki Karpuz Bir Koltuğa Sığar Mı

Tolga ÇandarSeza Kırgız

4:53

4

Aman Doktor Canım Doktor

Tolga ÇandarSeza Kırgız

5:08

5

Telgrafın Tellerine Kuşlar Mı Konar

Tolga ÇandarSeza Kırgız

3:34

6

Keklik Dağlarda Çağılar

Tolga ÇandarSeza Kırgız

4:17

7

Bilmedin

Tolga ÇandarSeza Kırgız

4:45

8

Efem

Tolga ÇandarSeza Kırgız

5:13

9

Gemilerde Talim Var

Tolga ÇandarSeza Kırgız

3:40

10

Karaova Düğünü

Tolga ÇandarSeza Kırgız

3:57

11

Karanfil Oylum Oylum

Tolga ÇandarSeza Kırgız

3:31

12

Çıkayım Gideyim Urumeli'ne

Tolga ÇandarSeza Kırgız

4:50

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