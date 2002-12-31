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Seza Kırgız, Tolga Çandar
1
Yangın Olur Biz Yangına Gideriz
Tolga ÇandarSeza Kırgız
2
Ali'm
3
İki Karpuz Bir Koltuğa Sığar Mı
4
Aman Doktor Canım Doktor
5
Telgrafın Tellerine Kuşlar Mı Konar
6
Keklik Dağlarda Çağılar
7
Bilmedin
8
Efem
9
Gemilerde Talim Var
10
Karaova Düğünü
11
Karanfil Oylum Oylum
12
Çıkayım Gideyim Urumeli'ne
Hata
Hasret
Makam-ı Âşıkan
Deryâdil
Bahçe Duvarından Aştım
Yalnızlığım
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