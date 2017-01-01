Altın Şarkılar 2

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Various Artists
1
Sönmez Artık Yüreğimde
Kemal Caner
2
Kalamış (Yok Başka Yerin Lütfu)
Aylin Vatankoş
3
İltimas Etmeye Yare Varınız
Ilknur Elbilsin
4
Gönlüm Yaralı
Koray Safkan
5
Yadeller Aldı Beni
Hakan Özlev
6
Biz Heybeli'de Her Gece
Nazan Sivaci
7
Ninni (Yine O Menekşe Gözler Aralı)
Inci Yaman
8
Ben Yürürüm Yane Yane
9
Menekşe Gözler Hülyalı
10
Yine Bu Yıl Ada Sensiz
Gönül Gündüz
11
Gezdiğim Dikenli Aşk Yollarında
Esma Basbug
12
Adanın Yeşil Çamları
Asuman Aslim Görgün