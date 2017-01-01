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Альбом
Постер альбома Altın Şarkılar 2

Altın Şarkılar 2

Various Artists

Milhan Müzik  • Музыка мира  • 1994

1

Sönmez Artık Yüreğimde

Kemal Caner

3:23

2

Kalamış (Yok Başka Yerin Lütfu)

Aylin Vatankoş

3:36

3

İltimas Etmeye Yare Varınız

Ilknur Elbilsin

3:20

4

Gönlüm Yaralı

Koray Safkan

3:40

5

Yadeller Aldı Beni

Hakan Özlev

3:56

6

Biz Heybeli'de Her Gece

Nazan Sivaci

2:10

7

Ninni (Yine O Menekşe Gözler Aralı)

Inci Yaman

3:32

8

Ben Yürürüm Yane Yane

Aylin Vatankoş

3:36

9

Menekşe Gözler Hülyalı

Kemal Caner

3:46

10

Yine Bu Yıl Ada Sensiz

Gönül Gündüz

3:07

11

Gezdiğim Dikenli Aşk Yollarında

Esma Basbug

3:36

12

Adanın Yeşil Çamları

Asuman Aslim Görgün

2:25

1

Sönmez Artık Yüreğimde

Kemal Caner

3:23

2

Kalamış (Yok Başka Yerin Lütfu)

Aylin Vatankoş

3:36

3

İltimas Etmeye Yare Varınız

Ilknur Elbilsin

3:20

4

Gönlüm Yaralı

Koray Safkan

3:40

5

Yadeller Aldı Beni

Hakan Özlev

3:56

6

Biz Heybeli'de Her Gece

Nazan Sivaci

2:10

7

Ninni (Yine O Menekşe Gözler Aralı)

Inci Yaman

3:32

8

Ben Yürürüm Yane Yane

Aylin Vatankoş

3:36

9

Menekşe Gözler Hülyalı

Kemal Caner

3:46

10

Yine Bu Yıl Ada Sensiz

Gönül Gündüz

3:07

11

Gezdiğim Dikenli Aşk Yollarında

Esma Basbug

3:36

12

Adanın Yeşil Çamları

Asuman Aslim Görgün

2:25