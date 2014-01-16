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Incesaz, Ezgi Köker, Bora Ebeoğlu
1
Geçsin Günler
IncesazEzgi KökerBora Ebeoğlu
2
Derya
3
Laterna
Ezgi KökerBora EbeoğluIncesaz
4
Bahriyeli
5
Oyun
6
Mahallede Akşamlar
7
Sevdayla Hesaplaşılmaz
8
Rüzgar Uyumuş
9
Bana Bir Aşk Masalından Şarkılar Söyle
10
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