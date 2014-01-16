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Альбом
Постер альбома Geçsin Günler

Geçsin Günler

Incesaz, Ezgi Köker, Bora Ebeoğlu

KALAN SES GÖRÜNTÜ  • Музыка мира  • 2014

1

Geçsin Günler

IncesazEzgi KökerBora Ebeoğlu

4:05

2

Derya

IncesazEzgi KökerBora Ebeoğlu

4:17

3

Laterna

Ezgi KökerBora EbeoğluIncesaz

2:33

4

Bahriyeli

Ezgi KökerBora EbeoğluIncesaz

2:50

5

Oyun

Ezgi KökerBora EbeoğluIncesaz

3:55

6

Mahallede Akşamlar

Ezgi KökerBora EbeoğluIncesaz

3:44

7

Sevdayla Hesaplaşılmaz

Ezgi KökerBora EbeoğluIncesaz

4:12

8

Rüzgar Uyumuş

Ezgi KökerBora EbeoğluIncesaz

3:51

9

Bana Bir Aşk Masalından Şarkılar Söyle

Ezgi KökerBora EbeoğluIncesaz

3:57

10

Senden İz Yok

Ezgi KökerBora EbeoğluIncesaz

2:58

11

Üsküdar'a Gider İken

Ezgi KökerBora EbeoğluIncesaz

4:24

1

Geçsin Günler

IncesazEzgi KökerBora Ebeoğlu

4:05

2

Derya

IncesazEzgi KökerBora Ebeoğlu

4:17

3

Laterna

Ezgi KökerBora EbeoğluIncesaz

2:33

4

Bahriyeli

Ezgi KökerBora EbeoğluIncesaz

2:50

5

Oyun

Ezgi KökerBora EbeoğluIncesaz

3:55

6

Mahallede Akşamlar

Ezgi KökerBora EbeoğluIncesaz

3:44

7

Sevdayla Hesaplaşılmaz

Ezgi KökerBora EbeoğluIncesaz

4:12

8

Rüzgar Uyumuş

Ezgi KökerBora EbeoğluIncesaz

3:51

9

Bana Bir Aşk Masalından Şarkılar Söyle

Ezgi KökerBora EbeoğluIncesaz

3:57

10

Senden İz Yok

Ezgi KökerBora EbeoğluIncesaz

2:58

11

Üsküdar'a Gider İken

Ezgi KökerBora EbeoğluIncesaz

4:24

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