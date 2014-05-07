Your device does not support JavaScript!

Слушатели

На основе совпадения вкусов

Ого! Похоже, вы единственный,
кто слушает этот трек

Альбом
Постер альбома Друзья (1937 - 1956)

Друзья (1937 - 1956)

Георгий Абрамов

MUSICAL ARK  • Русский поп, Поп-музыка  • 2014

1

Рассказ танкиста

Георгий Абрамов

4:42

2

С праздником, шахтёры!

Георгий Абрамовхор ВР

4:29

3

Сигнальный флажок

Георгий Абрамов

2:32

4

Славные парни

Георгий АбрамовБорис Ермилович ТихоновРысковКузнецовПрохоров

3:07

5

Сосны шумят

Георгий Абрамов

2:46

6

Хороши весной в саду цветочки

Георгий Абрамов

1:35

7

Шёл отряд

Георгий Абрамов

3:03

8

Шумел сурово брянский лес

Георгий Абрамов

3:09

9

Эх, дороги

Георгий Абрамов

3:07

10

В Смольном (песня-баллада о Ленине)

Георгий Абрамов

3:01

11

Друзья

Георгий Абрамов

2:31

12

Их подвиг жив!

Георгий Абрамов

2:53

13

Песня единства

Георгий Абрамов

3:49

14

Песня старого ветерана

Георгий Абрамов

2:03

15

Рогулька

Георгий Абрамов

2:34

16

Футбольная песенка I

Георгий Абрамов

2:39

17

Футбольная песенка II

Георгий Абрамоворкестр ВР

2:43

18

Шли два друга

Георгий Абрамов

3:10

19

Я седой, а молодой

Георгий Абрамов

2:54

1

Рассказ танкиста

Георгий Абрамов

4:42

2

С праздником, шахтёры!

Георгий Абрамовхор ВР

4:29

3

Сигнальный флажок

Георгий Абрамов

2:32

4

Славные парни

Георгий АбрамовБорис Ермилович ТихоновРысковКузнецовПрохоров

3:07

5

Сосны шумят

Георгий Абрамов

2:46

6

Хороши весной в саду цветочки

Георгий Абрамов

1:35

7

Шёл отряд

Георгий Абрамов

3:03

8

Шумел сурово брянский лес

Георгий Абрамов

3:09

9

Эх, дороги

Георгий Абрамов

3:07

10

В Смольном (песня-баллада о Ленине)

Георгий Абрамов

3:01

11

Друзья

Георгий Абрамов

2:31

12

Их подвиг жив!

Георгий Абрамов

2:53

13

Песня единства

Георгий Абрамов

3:49

14

Песня старого ветерана

Георгий Абрамов

2:03

15

Рогулька

Георгий Абрамов

2:34

16

Футбольная песенка I

Георгий Абрамов

2:39

17

Футбольная песенка II

Георгий Абрамоворкестр ВР

2:43

18

Шли два друга

Георгий Абрамов

3:10

19

Я седой, а молодой

Георгий Абрамов

2:54

Другие альбомы исполнителя

Постер альбома Возвращение (1937 - 1956)

Возвращение (1937 - 1956)

Постер альбома Великие исполнители России. Георгий Абрамов

Великие исполнители России. Георгий Абрамов

Похожие альбомы

Постер альбома Золотые сказки. Тысяча и одна ночь. Синдбад-мореход и Людоед

Золотые сказки. Тысяча и одна ночь. Синдбад-мореход и Людоед

Постер альбома Пингвин

Пингвин

Постер альбома Ослиная шкура

Ослиная шкура

Постер альбома Jam!

Jam!

Постер альбома Песенка про время

Песенка про время

Постер альбома Рефлексия

Рефлексия