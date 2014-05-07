Друзья (1937 - 1956)

Слушатели
На основе совпадения вкусов
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Георгий Абрамов
1
Рассказ танкиста
2
С праздником, шахтёры!
Георгий Абрамовхор ВР
3
Сигнальный флажок
4
Славные парни
Георгий АбрамовБорис Ермилович ТихоновРысковКузнецовПрохоров
5
Сосны шумят
6
Хороши весной в саду цветочки
7
Шёл отряд
8
Шумел сурово брянский лес
9
Эх, дороги
10
В Смольном (песня-баллада о Ленине)
11
Друзья
12
Их подвиг жив!
13
Песня единства
14
Песня старого ветерана
15
Рогулька
16
Футбольная песенка I
17
Футбольная песенка II
Георгий Абрамоворкестр ВР
18
Шли два друга
19
Я седой, а молодой
Возвращение (1937 - 1956)
Великие исполнители России. Георгий Абрамов
Золотые сказки. Тысяча и одна ночь. Синдбад-мореход и Людоед
Пингвин
Ослиная шкура
Jam!
Песенка про время
Рефлексия
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