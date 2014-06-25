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Альбом
Постер альбома В лесу прифронтовом (1934 - 1944)

В лесу прифронтовом (1934 - 1944)

Соломон Хромченко

MUSICAL ARK  • Русский поп, Поп-музыка  • 2014

1

Бей, барабан!

Соломон Хромченко

2:07

2

В лесу прифронтовом

Соломон Хромченко

2:52

3

В путь-дорожку дальнюю

Соломон Хромченко

2:45

4

Краснофлотская (Якорь поднят)

Соломон Хромченко

2:33

5

Москва майская

Соломон Хромченко

3:06

6

На врага, За Родину вперед!

Соломон Хромченко

2:31

7

Огонёк

Соломон Хромченко

3:14

8

Он родился в горах

Соломон Хромченко

3:03

9

Песня о Щорсе

Соломон Хромченко

2:08

10

Про Суворова

Пётр КиричекСоломон Хромченко

2:56

11

Сталинский закон

Соломон Хромченко

2:20

12

Грудью встань за Советскую землю

П. КиричекСоломон Хромченко

2:25

13

На Тянь-Шане

Соломон Хромченко

2:16

14

Над рекой, рекою быстрою

П. КиричекСоломон Хромченко

2:14

15

Пой мне

Соломон Хромченко

2:56

16

Поле мое, поле

Соломон Хромченко

3:02

17

Флот 14 морей

Соломон Хромченко

2:11

1

Бей, барабан!

Соломон Хромченко

2:07

2

В лесу прифронтовом

Соломон Хромченко

2:52

3

В путь-дорожку дальнюю

Соломон Хромченко

2:45

4

Краснофлотская (Якорь поднят)

Соломон Хромченко

2:33

5

Москва майская

Соломон Хромченко

3:06

6

На врага, За Родину вперед!

Соломон Хромченко

2:31

7

Огонёк

Соломон Хромченко

3:14

8

Он родился в горах

Соломон Хромченко

3:03

9

Песня о Щорсе

Соломон Хромченко

2:08

10

Про Суворова

Пётр КиричекСоломон Хромченко

2:56

11

Сталинский закон

Соломон Хромченко

2:20

12

Грудью встань за Советскую землю

П. КиричекСоломон Хромченко

2:25

13

На Тянь-Шане

Соломон Хромченко

2:16

14

Над рекой, рекою быстрою

П. КиричекСоломон Хромченко

2:14

15

Пой мне

Соломон Хромченко

2:56

16

Поле мое, поле

Соломон Хромченко

3:02

17

Флот 14 морей

Соломон Хромченко

2:11

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