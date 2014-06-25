В лесу прифронтовом (1934 - 1944)

Слушатели
На основе совпадения вкусов
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Соломон Хромченко
1
Бей, барабан!
2
В лесу прифронтовом
3
В путь-дорожку дальнюю
4
Краснофлотская (Якорь поднят)
5
Москва майская
6
На врага, За Родину вперед!
7
Огонёк
8
Он родился в горах
9
Песня о Щорсе
10
Про Суворова
Пётр КиричекСоломон Хромченко
11
Сталинский закон
12
Грудью встань за Советскую землю
П. КиричекСоломон Хромченко
13
На Тянь-Шане
14
Над рекой, рекою быстрою
15
Пой мне
16
Поле мое, поле
17
Флот 14 морей
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