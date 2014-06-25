На сопках Маньчжурии (1943 - 1956)

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Иван Козловский
1
В лесу прифронтовом
2
Краснофлотская (Якорь поднят)
3
На сопках Манчжурии Ι
4
На сопках Маньчжурии ΙΙ
5
На сопках Маньчжурии ΙΙΙ
6
Темная ночь
7
Новогодняя песня
Поёт Иван Козловский (2021 Remastered Version)
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