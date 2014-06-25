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Альбом
Постер альбома На сопках Маньчжурии (1943 - 1956)

На сопках Маньчжурии (1943 - 1956)

Иван Козловский

MUSICAL ARK  • Русский поп, Поп-музыка  • 2014

1

В лесу прифронтовом

Иван Козловский

3:29

2

Краснофлотская (Якорь поднят)

Иван Козловский

3:11

3

На сопках Манчжурии Ι

Иван Козловский

3:01

4

На сопках Маньчжурии ΙΙ

Иван Козловский

2:46

5

На сопках Маньчжурии ΙΙΙ

Иван Козловский

2:39

6

Темная ночь

Иван Козловский

3:18

7

Новогодняя песня

Иван Козловский

1:56

1

В лесу прифронтовом

Иван Козловский

3:29

2

Краснофлотская (Якорь поднят)

Иван Козловский

3:11

3

На сопках Манчжурии Ι

Иван Козловский

3:01

4

На сопках Маньчжурии ΙΙ

Иван Козловский

2:46

5

На сопках Маньчжурии ΙΙΙ

Иван Козловский

2:39

6

Темная ночь

Иван Козловский

3:18

7

Новогодняя песня

Иван Козловский

1:56

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