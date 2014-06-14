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Альбом
Постер альбома Белая береза (1946 - 1962)

Белая береза (1946 - 1962)

Нина Поставничева

MUSICAL ARK  • Русский поп, Поп-музыка  • 2014

1

Белая береза

Нина Поставничева

3:19

2

Горны играют

Нина Поставничева

2:45

3

Звенит гитара над рекою

Нина Поставничева

4:18

4

Под стук колёс

Нина Поставничева

2:00

5

Подарок Сталину от девочки из Вьетнама

Нина Поставничева

2:39

6

Родина слышит

Нина Поставничева

3:15

7

Сибирская молодёжная

Нина Поставничева

3:38

8

Школьные годы

Нина Поставничева

3:28

9

Жигули

Нина Поставничева

1:54

10

Звездная ночь

Нина Поставничева

3:16

11

Звездный вальс

Нина Поставничева

2:49

12

Как хорошо подруженьки

Нина Поставничева

1:28

13

Песней мира мы встречаем каждый день

Нина Поставничева

1:53

14

Песня колхозной невесты

Нина Поставничева

2:36

15

Песня комсомольской доблести

Нина Поставничева

3:01

16

Песня матери

Нина Поставничева

2:53

17

Песня о китайском мальчике

Нина Поставничева

2:43

18

Полевая

Нина Поставничева

2:32

19

Русские края

Нина Поставничева

3:19

20

Свободный Китай

Нина Поставничева

5:44

21

Сказ о Ленине

Нина Поставничева

11:15

22

Спасибо скажем Родине

Нина Поставничева

1:31

23

У песни широкие крылья

Нина Поставничева

2:46

24

Шире круг

Нина Поставничева

2:54

1

Белая береза

Нина Поставничева

3:19

2

Горны играют

Нина Поставничева

2:45

3

Звенит гитара над рекою

Нина Поставничева

4:18

4

Под стук колёс

Нина Поставничева

2:00

5

Подарок Сталину от девочки из Вьетнама

Нина Поставничева

2:39

6

Родина слышит

Нина Поставничева

3:15

7

Сибирская молодёжная

Нина Поставничева

3:38

8

Школьные годы

Нина Поставничева

3:28

9

Жигули

Нина Поставничева

1:54

10

Звездная ночь

Нина Поставничева

3:16

11

Звездный вальс

Нина Поставничева

2:49

12

Как хорошо подруженьки

Нина Поставничева

1:28

13

Песней мира мы встречаем каждый день

Нина Поставничева

1:53

14

Песня колхозной невесты

Нина Поставничева

2:36

15

Песня комсомольской доблести

Нина Поставничева

3:01

16

Песня матери

Нина Поставничева

2:53

17

Песня о китайском мальчике

Нина Поставничева

2:43

18

Полевая

Нина Поставничева

2:32

19

Русские края

Нина Поставничева

3:19

20

Свободный Китай

Нина Поставничева

5:44

21

Сказ о Ленине

Нина Поставничева

11:15

22

Спасибо скажем Родине

Нина Поставничева

1:31

23

У песни широкие крылья

Нина Поставничева

2:46

24

Шире круг

Нина Поставничева

2:54

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