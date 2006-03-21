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Альбом
Постер альбома ONE GOOD SONG

ONE GOOD SONG

Joey Welz

CANADIAN AMERICAN RECORDS-  • Поп-музыка  • 2006

1

ONE GOOD SONG

Joey Welz

2:48

2

LADY OF CONSTANT SORROW

Joey Welz

4:22

3

THE THREE OF US

Joey Welz

4:14

4

I'LL ALWAYS BE THE ONE

Joey Welz

3:12

5

LOVE IS FOREVER

Joey Welz

3:39

6

ALMOST TOGETHER

Joey Welz

2:55

7

FRRIENDS AD LOVERS

Joey Welz

2:47

8

I COULD DO THIS FOREVER

Joey Welz

3:11

9

THE SEASONS OF OUR LOVE

Joey Welz

2:54

10

I GOT HER LOVE

Joey Welz

3:30

11

FARMBOY MEMORIES

Joey Welz

2:46

12

SOULMATES

Joey Welz

4:21

13

LOVE IS THE ONLY ANSWER

Joey Welz

3:21

14

NEVER FORGET

Joey Welz

2:59

15

LOVE NEVER REGRETS

Joey Welz

5:07

16

WHERE DID YOUR LOVE GO

Joey Welz

2:38

17

I'VE GOT YOU

Joey Welz

2:49

18

THERE GOES MY HEART AGAIN

Joey Welz

4:12

19

OUT OF MY MIND OVER YOU

Joey Welz

3:35

20

LEFT TO GET THINGS RIGHT

Joey Welz

3:46

21

THE BOY WHO WAS NEVER BORN

Joey Welz

4:01

22

WHEN TWO BECOME ONE

Joey Welz

4:17

1

ONE GOOD SONG

Joey Welz

2:48

2

LADY OF CONSTANT SORROW

Joey Welz

4:22

3

THE THREE OF US

Joey Welz

4:14

4

I'LL ALWAYS BE THE ONE

Joey Welz

3:12

5

LOVE IS FOREVER

Joey Welz

3:39

6

ALMOST TOGETHER

Joey Welz

2:55

7

FRRIENDS AD LOVERS

Joey Welz

2:47

8

I COULD DO THIS FOREVER

Joey Welz

3:11

9

THE SEASONS OF OUR LOVE

Joey Welz

2:54

10

I GOT HER LOVE

Joey Welz

3:30

11

FARMBOY MEMORIES

Joey Welz

2:46

12

SOULMATES

Joey Welz

4:21

13

LOVE IS THE ONLY ANSWER

Joey Welz

3:21

14

NEVER FORGET

Joey Welz

2:59

15

LOVE NEVER REGRETS

Joey Welz

5:07

16

WHERE DID YOUR LOVE GO

Joey Welz

2:38

17

I'VE GOT YOU

Joey Welz

2:49

18

THERE GOES MY HEART AGAIN

Joey Welz

4:12

19

OUT OF MY MIND OVER YOU

Joey Welz

3:35

20

LEFT TO GET THINGS RIGHT

Joey Welz

3:46

21

THE BOY WHO WAS NEVER BORN

Joey Welz

4:01

22

WHEN TWO BECOME ONE

Joey Welz

4:17

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