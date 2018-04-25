15-летие в Б2 (Live Bootleg Москва, 08.11.2004)

Слушатели
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Разные Люди, Чиж
1
Клёво! (Live)
Разные ЛюдиЧиж
2
Рок-н-ролльно! (Live)
3
Ворон (Live)
4
Обломись! (Live)
5
Буги-Харьков (Live)
6
Дорогуша (Live)
7
Sha La La (Live)
8
Ливень (Live)
9
Про слонов (Live)
10
9 1/2 недель (Live)
11
Не вырубай! (Live)
12
Дезертиры любви (Live)
13
Про козу (Live)
14
Всё напоминает о тебе (Live)
Разные ЛюдиЧижЗахар Май
15
Доктор (Live)
16
Семихолмие (Live)
17
Будь! (Live)
18
SuperБизоны (Live)
19
Жизнь (Live)
20
Никогда не вернусь! (Live)
21
Субмарина (Live)
22
Земляничные поляны (Live)
23
Дорога на Ливерпуль (Live)
24
Беспечный ковбой (Live)
25
911 (Live)
26
Пусть сегодня никто не умрёт! (Live)
Рок
Справедливость
«ХАРЬКОВ – ПИТЕР. Встреча в БЕЛГОРОДЕ» (Live ЦМИ, 12.10.2012)
30 лет! (Репетиция юбилея) (Live Bootleg Спб, Pro vsё Studio 1.06.2019)
30 лет! ГПД – 32! (СПб, Live Aurora Concert Hall, 02.06.2019)
Квартирник у Маргулиса (Москва, НТВ, 25.04.2018)
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