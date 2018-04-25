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Альбом
Постер альбома 15-летие в Б2 (Live Bootleg Москва, 08.11.2004)

15-летие в Б2 (Live Bootleg Москва, 08.11.2004)

Разные Люди, Чиж

2004 Creative Media  • Русский рок, Рок  • 2004

1

Клёво! (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

4:33

2

Рок-н-ролльно! (Live)

Разные ЛюдиЧиж

3:46

3

Ворон (Live)

Разные ЛюдиЧиж

3:30

4

Обломись! (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

5:32

5

Буги-Харьков (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

4:31

6

Дорогуша (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

5:22

7

Sha La La (Live)

Разные ЛюдиЧиж

5:19

8

Ливень (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

4:34

9

Про слонов (Live)

Разные ЛюдиЧиж

4:27

10

9 1/2 недель (Live)

Разные ЛюдиЧиж

3:59

11

Не вырубай! (Live)

Разные ЛюдиЧиж

4:53

12

Дезертиры любви (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

3:57

13

Про козу (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

2:45

14

Всё напоминает о тебе (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧижЗахар Май

2:31

15

Доктор (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

4:05

16

Семихолмие (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

5:05

17

Будь! (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

3:07

18

SuperБизоны (Live)

Разные ЛюдиЧиж

6:34

19

Жизнь (Live)

Разные ЛюдиЧиж

4:03

20

Никогда не вернусь! (Live)

Разные ЛюдиЧиж

3:59

21

Субмарина (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

5:09

22

Земляничные поляны (Live)

Разные ЛюдиЧиж

10:11

23

Дорога на Ливерпуль (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

4:34

24

Беспечный ковбой (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

4:20

25

911 (Live)

Разные ЛюдиЧиж

8:25

26

Пусть сегодня никто не умрёт! (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

6:50

1

Клёво! (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

4:33

2

Рок-н-ролльно! (Live)

Разные ЛюдиЧиж

3:46

3

Ворон (Live)

Разные ЛюдиЧиж

3:30

4

Обломись! (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

5:32

5

Буги-Харьков (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

4:31

6

Дорогуша (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

5:22

7

Sha La La (Live)

Разные ЛюдиЧиж

5:19

8

Ливень (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

4:34

9

Про слонов (Live)

Разные ЛюдиЧиж

4:27

10

9 1/2 недель (Live)

Разные ЛюдиЧиж

3:59

11

Не вырубай! (Live)

Разные ЛюдиЧиж

4:53

12

Дезертиры любви (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

3:57

13

Про козу (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

2:45

14

Всё напоминает о тебе (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧижЗахар Май

2:31

15

Доктор (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

4:05

16

Семихолмие (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

5:05

17

Будь! (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

3:07

18

SuperБизоны (Live)

Разные ЛюдиЧиж

6:34

19

Жизнь (Live)

Разные ЛюдиЧиж

4:03

20

Никогда не вернусь! (Live)

Разные ЛюдиЧиж

3:59

21

Субмарина (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

5:09

22

Земляничные поляны (Live)

Разные ЛюдиЧиж

10:11

23

Дорога на Ливерпуль (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

4:34

24

Беспечный ковбой (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

4:20

25

911 (Live)

Разные ЛюдиЧиж

8:25

26

Пусть сегодня никто не умрёт! (Live)

 🅴

Разные ЛюдиЧиж

6:50

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