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Альбом
Постер альбома はじめてのはじまり

はじめてのはじまり

感覚ピエロ

JIJI RECORDS  • Рок  • 2016

1

会心劇未来

感覚ピエロ

3:59

2

Japanese-Pop-Music

感覚ピエロ

4:06

3

Tonight Yeah!Yeah!Yeah!

感覚ピエロ

2:34

4

メリーさん

感覚ピエロ

3:54

5

ウラムの螺旋

感覚ピエロ

2:57

6

CRAZY GIRL

感覚ピエロ

3:39

7

サヨナラ bye-bye

感覚ピエロ

3:40

8

D.B

感覚ピエロ

3:52

9

She say O.K.

感覚ピエロ

3:16

10

LET IT DIE -Wake Up-

感覚ピエロ

3:58

11

夜香花

感覚ピエロ

4:26

12

雨ノチ、雨上ガリ

感覚ピエロ

3:32

13

O・P・P・A・I

感覚ピエロ

3:36

14

A-Han!!

感覚ピエロ

3:02

15

拝啓、いつかの君へ

感覚ピエロ

3:43

16

リア充大爆発

感覚ピエロ

2:32

1

会心劇未来

感覚ピエロ

3:59

2

Japanese-Pop-Music

感覚ピエロ

4:06

3

Tonight Yeah!Yeah!Yeah!

感覚ピエロ

2:34

4

メリーさん

感覚ピエロ

3:54

5

ウラムの螺旋

感覚ピエロ

2:57

6

CRAZY GIRL

感覚ピエロ

3:39

7

サヨナラ bye-bye

感覚ピエロ

3:40

8

D.B

感覚ピエロ

3:52

9

She say O.K.

感覚ピエロ

3:16

10

LET IT DIE -Wake Up-

感覚ピエロ

3:58

11

夜香花

感覚ピエロ

4:26

12

雨ノチ、雨上ガリ

感覚ピエロ

3:32

13

O・P・P・A・I

感覚ピエロ

3:36

14

A-Han!!

感覚ピエロ

3:02

15

拝啓、いつかの君へ

感覚ピエロ

3:43

16

リア充大爆発

感覚ピエロ

2:32

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