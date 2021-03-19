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Альбом
Постер альбома Drift World

Drift World

STXRZ

GoodFlex Records  • Хип-хоп  • 2021

1

Drift World

 🅴

STXRZ

1:40

2

Supra

STXRZ

2:07

3

Гачи Фонк 300$

 🅴

STXRZЛТМ

2:14

4

Депрессивный Фонк

 🅴

STXRZЛТМ

2:33

5

Фаталити

STXRZ

2:19

6

Gun

 🅴

STXRZ

2:26

7

Супер Мега Фонк 2077

 🅴

STXRZЛТМ

1:28

8

Eclipse

 🅴

STXRZ

2:24

9

Killa

STXRZ

1:34

10

Russian Underground (Outro)

STXRZ

0:41

11

Eclipse (Slow Version)

 🅴

STXRZ

2:57

12

Фаталити (Slow Version)

STXRZ

2:56

13

Drift World (Slow Version)

 🅴

STXRZ

2:07

14

Supra (Slow Version)

STXRZ

2:40

1

Drift World

 🅴

STXRZ

1:40

2

Supra

STXRZ

2:07

3

Гачи Фонк 300$

 🅴

STXRZЛТМ

2:14

4

Депрессивный Фонк

 🅴

STXRZЛТМ

2:33

5

Фаталити

STXRZ

2:19

6

Gun

 🅴

STXRZ

2:26

7

Супер Мега Фонк 2077

 🅴

STXRZЛТМ

1:28

8

Eclipse

 🅴

STXRZ

2:24

9

Killa

STXRZ

1:34

10

Russian Underground (Outro)

STXRZ

0:41

11

Eclipse (Slow Version)

 🅴

STXRZ

2:57

12

Фаталити (Slow Version)

STXRZ

2:56

13

Drift World (Slow Version)

 🅴

STXRZ

2:07

14

Supra (Slow Version)

STXRZ

2:40

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