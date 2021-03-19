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Постер альбома Next Station

Next Station

Jo Laotai

Jo Laotai  • Хип-хоп  • 2021

1

ຫລ້ານາງເອີ້ຍ หล้านางเอ้ย

Jo LaotaiRgb

2:57

2

ຈຽມໂຕ เจียมตัว

Jo Laotai

4:19

3

ເຫງົາທຸກລະດູ เหงาทุกฤดู

Jo Laotai

3:02

4

ໜ້າກາກ หน้ากาก Mask off

Jo LaotaiKeezy BoyBomble B

2:59

5

ສັບລາງ สับลาง

Jo LaotaiNing No Q

3:17

6

ດອກຟ້າໝາວັດ ดอกฟ้าหมาวัด

Jo LaotaiThay KT

3:16

7

ບັກໜ້າໝີ บักหน้าหมี

Jo Laotai

2:21

8

ໃຈປໍ້າ ใจป้ำ

Jo LaotaiBameTom Sky

3:23

9

ບັດດອງ บัดดอง

Jo Laotai

4:06

10

ຄາຖາ คาถา

Jo LaotaiJao Golf

2:31

11

Next Station

Jo LaotaiBameNing No Q

3:04

1

ຫລ້ານາງເອີ້ຍ หล้านางเอ้ย

Jo LaotaiRgb

2:57

2

ຈຽມໂຕ เจียมตัว

Jo Laotai

4:19

3

ເຫງົາທຸກລະດູ เหงาทุกฤดู

Jo Laotai

3:02

4

ໜ້າກາກ หน้ากาก Mask off

Jo LaotaiKeezy BoyBomble B

2:59

5

ສັບລາງ สับลาง

Jo LaotaiNing No Q

3:17

6

ດອກຟ້າໝາວັດ ดอกฟ้าหมาวัด

Jo LaotaiThay KT

3:16

7

ບັກໜ້າໝີ บักหน้าหมี

Jo Laotai

2:21

8

ໃຈປໍ້າ ใจป้ำ

Jo LaotaiBameTom Sky

3:23

9

ບັດດອງ บัดดอง

Jo Laotai

4:06

10

ຄາຖາ คาถา

Jo LaotaiJao Golf

2:31

11

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