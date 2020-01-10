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Альбом
Постер альбома Startrack Dance

Startrack Dance

Various Artists

芮河音樂有限公司  • Поп-музыка  • 1993

1

The Best Thine in My Life 生命中最美好的事 (''你在他鄉''英文舞曲版)

K.i.M

4:32

2

La La La (Means I Love You) 啦啦啦，我愛你 (草蜢''啦啦啦 ，我愛你''原曲, Herbies Trance Radon Mix)

BOX-7

4:38

3

I Will Always Love You 我會永遠愛你 (電影''終極保鑣''變奏主題曲)

Valery

4:43

4

Dur Dur De'tre Bebe 小鬼難為 (''裘弟''法國冠軍單曲)

Natasha

5:11

5

Mrs.Robinson 羅賓森太太 (''賽門與葛芬柯''世界知名曲, Mix Version)

Kris Isak

5:44

6

La Bamba 拉邦巴 (充滿拉丁風味的情調舞曲, Club Mix)

Los Mayos

3:49

7

Back from the Dead 復活 (曲風近似'' Faith No More''之強勁舞曲, Extended Mix)

 🅴

Kid Rock

4:48

8

Feelings 情感 (全球轟動之抒情變奏曲, Mix Edit)

Tommy Brown

5:31

9

Fisar-Funky 放克費莎 (歐洲風琴串聯之funky舞曲, Club Mix)

JANO'S

6:16

10

Who Likes to Reggae Down 誰喜歡雷鬼樂 (Rap+雷鬼節奏 無與倫比)

M.C.MIKE & D.J.MAZE

4:32

11

Grove to Get Down 盡情搖擺 (黑人特有之節奏藍調曲, Quick Mix Edit)

HYPER DELICSKIRK SMITH & ASHER D

4:35

12

Ain't Got No Money 我沒有錢 (曲風特殊的慵懶舞曲, Radio Version)

DEAD AT BIRTH

3:04

1

The Best Thine in My Life 生命中最美好的事 (''你在他鄉''英文舞曲版)

K.i.M

4:32

2

La La La (Means I Love You) 啦啦啦，我愛你 (草蜢''啦啦啦 ，我愛你''原曲, Herbies Trance Radon Mix)

BOX-7

4:38

3

I Will Always Love You 我會永遠愛你 (電影''終極保鑣''變奏主題曲)

Valery

4:43

4

Dur Dur De'tre Bebe 小鬼難為 (''裘弟''法國冠軍單曲)

Natasha

5:11

5

Mrs.Robinson 羅賓森太太 (''賽門與葛芬柯''世界知名曲, Mix Version)

Kris Isak

5:44

6

La Bamba 拉邦巴 (充滿拉丁風味的情調舞曲, Club Mix)

Los Mayos

3:49

7

Back from the Dead 復活 (曲風近似'' Faith No More''之強勁舞曲, Extended Mix)

 🅴

Kid Rock

4:48

8

Feelings 情感 (全球轟動之抒情變奏曲, Mix Edit)

Tommy Brown

5:31

9

Fisar-Funky 放克費莎 (歐洲風琴串聯之funky舞曲, Club Mix)

JANO'S

6:16

10

Who Likes to Reggae Down 誰喜歡雷鬼樂 (Rap+雷鬼節奏 無與倫比)

M.C.MIKE & D.J.MAZE

4:32

11

Grove to Get Down 盡情搖擺 (黑人特有之節奏藍調曲, Quick Mix Edit)

HYPER DELICSKIRK SMITH & ASHER D

4:35

12

Ain't Got No Money 我沒有錢 (曲風特殊的慵懶舞曲, Radio Version)

DEAD AT BIRTH

3:04

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