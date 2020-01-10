Startrack Dance

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Various Artists
1
The Best Thine in My Life 生命中最美好的事 (''你在他鄉''英文舞曲版)
K.i.M
2
La La La (Means I Love You) 啦啦啦，我愛你 (草蜢''啦啦啦 ，我愛你''原曲, Herbies Trance Radon Mix)
BOX-7
3
I Will Always Love You 我會永遠愛你 (電影''終極保鑣''變奏主題曲)
Valery
4
Dur Dur De'tre Bebe 小鬼難為 (''裘弟''法國冠軍單曲)
Natasha
5
Mrs.Robinson 羅賓森太太 (''賽門與葛芬柯''世界知名曲, Mix Version)
Kris Isak
6
La Bamba 拉邦巴 (充滿拉丁風味的情調舞曲, Club Mix)
Los Mayos
7
Back from the Dead 復活 (曲風近似'' Faith No More''之強勁舞曲, Extended Mix)
Kid Rock
8
Feelings 情感 (全球轟動之抒情變奏曲, Mix Edit)
Tommy Brown
9
Fisar-Funky 放克費莎 (歐洲風琴串聯之funky舞曲, Club Mix)
JANO'S
10
Who Likes to Reggae Down 誰喜歡雷鬼樂 (Rap+雷鬼節奏 無與倫比)
M.C.MIKE & D.J.MAZE
11
Grove to Get Down 盡情搖擺 (黑人特有之節奏藍調曲, Quick Mix Edit)
HYPER DELICSKIRK SMITH & ASHER D
12
Ain't Got No Money 我沒有錢 (曲風特殊的慵懶舞曲, Radio Version)
DEAD AT BIRTH
Uneventful Days
The Spinning Top
Playtime Melody
Sad Songs for Dirty Lovers
blind
The Orchestrion Project
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