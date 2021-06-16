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ОТЦЫ СЫНОВ
1
Я возьму микрокредит (feat. kommunikaция)
2
Я считаю что ты сосёшь огромный болт потому что у меня другого-то и нет
3
Когда я вырасту, я стану как Тони Хоук
4
Последняя бутылка балтики
5
Верните мне андеграунд
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