Your device does not support JavaScript!

Слушатели

На основе совпадения вкусов

Ого! Похоже, вы единственный,
кто слушает этот трек

Альбом
Постер альбома Я считаю что ты сосёшь огромный болт потому что у меня другого-то и нет

Я считаю что ты сосёшь огромный болт потому что у меня другого-то и нет

ОТЦЫ СЫНОВ

ОТЦЫ СЫНОВ  • Хип-хоп, Русский рэп  • 2021

1

Я возьму микрокредит (feat. kommunikaция)

 🅴

ОТЦЫ СЫНОВ

3:08

2

Я считаю что ты сосёшь огромный болт потому что у меня другого-то и нет

 🅴

ОТЦЫ СЫНОВ

3:06

3

Когда я вырасту, я стану как Тони Хоук

 🅴

ОТЦЫ СЫНОВ

2:32

4

Последняя бутылка балтики

 🅴

ОТЦЫ СЫНОВ

2:08

5

Верните мне андеграунд

 🅴

ОТЦЫ СЫНОВ

3:04

1

Я возьму микрокредит (feat. kommunikaция)

 🅴

ОТЦЫ СЫНОВ

3:08

2

Я считаю что ты сосёшь огромный болт потому что у меня другого-то и нет

 🅴

ОТЦЫ СЫНОВ

3:06

3

Когда я вырасту, я стану как Тони Хоук

 🅴

ОТЦЫ СЫНОВ

2:32

4

Последняя бутылка балтики

 🅴

ОТЦЫ СЫНОВ

2:08

5

Верните мне андеграунд

 🅴

ОТЦЫ СЫНОВ

3:04

Другие альбомы исполнителя

Постер альбома Обычная жизнь

Обычная жизнь

Постер альбома Чужие

Чужие

Постер альбома Мастер созависимости

Мастер созависимости

Постер альбома Я не смогу остаться

Я не смогу остаться

Постер альбома ЛАЙФКОУЧ

ЛАЙФКОУЧ

Постер альбома ХОТДОГ НА ЗАПРАВКЕ

ХОТДОГ НА ЗАПРАВКЕ

Похожие альбомы

Постер альбома Съел дела!

Съел дела!

Постер альбома Пяточка-носочек

Пяточка-носочек

Постер альбома Leave Me Alone

Leave Me Alone

Постер альбома Два ствола, Saggin`

Два ствола, Saggin`

Постер альбома Жидкий азот

Жидкий азот

Постер альбома Неопределенность

Неопределенность