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Альбом
Постер альбома Голос старой кассеты

Голос старой кассеты

Яд Добра

Студия СОЮЗ  • Мотивация, Русский рэп  • 2021

1

Интро / Мой мир (prod. by G-Mafia Beat`s)

Яд Добра

1:53

2

Москва не Россия (prod. by G-Mafia Beat`s)

 🅴

Яд Добра

2:28

3

Густой дым

Яд Добра

2:49

4

Забей (prod. by G-Mafia Beat`s)

 🅴

Яд ДобраMekhman

2:41

5

Пацаны мечтали (prod. by G-Mafia Beat`s)

Яд Добра

2:35

6

Улицы провинций (prod. by G-Mafia Beat`s)

Яд Добра

2:22

7

На серьёзных лицах (prod. by G-Mafia Beat`s)

Яд Добра

2:13

8

Джаман (prod. by G-Mafia Beat`s)

 🅴

Яд ДобраMARCUS TENSHI

2:24

9

Незнакомка (prod. by G-Mafia Beat`s)

Яд Добра

2:35

10

Аутро (prod. by G-Mafia Beat`s)

Яд Добра

1:14

1

Интро / Мой мир (prod. by G-Mafia Beat`s)

Яд Добра

1:53

2

Москва не Россия (prod. by G-Mafia Beat`s)

 🅴

Яд Добра

2:28

3

Густой дым

Яд Добра

2:49

4

Забей (prod. by G-Mafia Beat`s)

 🅴

Яд ДобраMekhman

2:41

5

Пацаны мечтали (prod. by G-Mafia Beat`s)

Яд Добра

2:35

6

Улицы провинций (prod. by G-Mafia Beat`s)

Яд Добра

2:22

7

На серьёзных лицах (prod. by G-Mafia Beat`s)

Яд Добра

2:13

8

Джаман (prod. by G-Mafia Beat`s)

 🅴

Яд ДобраMARCUS TENSHI

2:24

9

Незнакомка (prod. by G-Mafia Beat`s)

Яд Добра

2:35

10

Аутро (prod. by G-Mafia Beat`s)

Яд Добра

1:14

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