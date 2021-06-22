Sound Proportion

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GunF1x
1
Intro
2
Мир мечтаний
3
Soul
4
Релакс
5
Lo-fi (Skit)
6
Далеко от суши
7
Excess Energy
GunF1xНойс OP
8
Prosto Skit (Skit)
9
Flex
10
Я взрываю бит
11
Фонк
12
Фонк II
13
Аутро
2d World
The Noise of the City
Покалечен тобою
Superstar
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Тень грустного начала
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