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Альбом
Постер альбома Sound Proportion

Sound Proportion

GunF1x

GunF1x  • Хип-хоп  • 2021

1

Intro

GunF1x

0:36

2

Мир мечтаний

 🅴

GunF1x

2:25

3

Soul

GunF1x

2:49

4

Релакс

GunF1x

2:32

5

Lo-fi (Skit)

GunF1x

1:03

6

Далеко от суши

GunF1x

1:42

7

Excess Energy

 🅴

GunF1xНойс OP

2:12

8

Prosto Skit (Skit)

GunF1x

0:22

9

Flex

GunF1x

1:52

10

Я взрываю бит

GunF1x

1:49

11

Фонк

GunF1x

2:14

12

Фонк II

GunF1x

1:38

13

Аутро

GunF1x

0:25

1

Intro

GunF1x

0:36

2

Мир мечтаний

 🅴

GunF1x

2:25

3

Soul

GunF1x

2:49

4

Релакс

GunF1x

2:32

5

Lo-fi (Skit)

GunF1x

1:03

6

Далеко от суши

GunF1x

1:42

7

Excess Energy

 🅴

GunF1xНойс OP

2:12

8

Prosto Skit (Skit)

GunF1x

0:22

9

Flex

GunF1x

1:52

10

Я взрываю бит

GunF1x

1:49

11

Фонк

GunF1x

2:14

12

Фонк II

GunF1x

1:38

13

Аутро

GunF1x

0:25

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