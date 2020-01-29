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Альбом
Постер альбома Романтический ужин - Инструментальная фоновая музыка, Пиано-бар, Романтический ужин при свечах, Саксофон, Гитара

Романтический ужин - Инструментальная фоновая музыка, Пиано-бар, Романтический ужин при свечах, Саксофон, Гитара

RW Время для нас

Leisure Recordings  • Джаз  • 2020

1

Романтический ужин на крыше

RW Время для нас

4:35

2

Время вместе

RW Время для нас

4:29

3

Фортепианная музыка без слов

RW Время для нас

3:28

4

Простая фортепианная мелодия

RW Время для нас

3:29

5

Счастливого дня Святого Валентина

RW Время для нас

3:30

6

Первое свидание

RW Время для нас

3:31

7

Легкая мелодия на гитаре

RW Время для нас

3:32

8

Ужин на двоих

RW Время для нас

2:51

9

Красивая фортепианная музыка

RW Время для нас

3:17

10

Сексуальный саксофон

RW Время для нас

3:23

11

Будь рядом

RW Время для нас

3:29

12

Только ты и я

RW Время для нас

3:23

13

Ромас (Cаксофон)

RW Время для нас

5:23

14

Cпокойная музыка

RW Время для нас

2:47

15

Один такой день

RW Время для нас

3:15

1

Романтический ужин на крыше

RW Время для нас

4:35

2

Время вместе

RW Время для нас

4:29

3

Фортепианная музыка без слов

RW Время для нас

3:28

4

Простая фортепианная мелодия

RW Время для нас

3:29

5

Счастливого дня Святого Валентина

RW Время для нас

3:30

6

Первое свидание

RW Время для нас

3:31

7

Легкая мелодия на гитаре

RW Время для нас

3:32

8

Ужин на двоих

RW Время для нас

2:51

9

Красивая фортепианная музыка

RW Время для нас

3:17

10

Сексуальный саксофон

RW Время для нас

3:23

11

Будь рядом

RW Время для нас

3:29

12

Только ты и я

RW Время для нас

3:23

13

Ромас (Cаксофон)

RW Время для нас

5:23

14

Cпокойная музыка

RW Время для нас

2:47

15

Один такой день

RW Время для нас

3:15

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