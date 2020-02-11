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Альбом
Постер альбома Doğaüstü Rüzgar Terapisi: Doğanın Enerjik Çağrısı

Doğaüstü Rüzgar Terapisi: Doğanın Enerjik Çağrısı

Rahatlatıcı Müzik Terapi

Inner World Studio  • New Age  • 2020

1

Enerji Dalgalanması

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:34

2

Yağmur Mevsimi

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:58

3

İlahi Esinti

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:58

4

Doğanın Nefesi

Rahatlatıcı Müzik Terapi

2:37

5

Dağların Üstünde

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:28

6

Sonbahar Mevsimi

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:48

7

Alçakgönüllülük Dersi

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:39

8

Gecenin Hayaleti

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:51

9

Hükümsüz

Rahatlatıcı Müzik Terapi

2:39

10

Hayata Yansıma

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:56

11

Değişim Rüzgarı

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:47

12

Günlük Endişeler

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:33

13

Ormanlık İnziva

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:45

14

Uğursuzca

Rahatlatıcı Müzik Terapi

2:48

15

Bahar Işareti

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:34

16

Tahmin

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:09

17

Fırtına Fragmanı

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:17

18

Odaklanma Anı

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:40

19

Uçurum

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:28

20

Umut

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:39

1

Enerji Dalgalanması

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:34

2

Yağmur Mevsimi

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:58

3

İlahi Esinti

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:58

4

Doğanın Nefesi

Rahatlatıcı Müzik Terapi

2:37

5

Dağların Üstünde

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:28

6

Sonbahar Mevsimi

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:48

7

Alçakgönüllülük Dersi

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:39

8

Gecenin Hayaleti

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:51

9

Hükümsüz

Rahatlatıcı Müzik Terapi

2:39

10

Hayata Yansıma

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:56

11

Değişim Rüzgarı

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:47

12

Günlük Endişeler

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:33

13

Ormanlık İnziva

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:45

14

Uğursuzca

Rahatlatıcı Müzik Terapi

2:48

15

Bahar Işareti

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:34

16

Tahmin

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:09

17

Fırtına Fragmanı

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:17

18

Odaklanma Anı

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:40

19

Uçurum

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:28

20

Umut

Rahatlatıcı Müzik Terapi

3:39

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