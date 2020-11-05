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Альбом
Постер альбома Diskografi

Diskografi

Your Kingdom Is Doomed!

Mevzu Records  • Метал  • 2020

1

GMB

Your Kingdom Is Doomed!

2:38

2

Beynini Sat

Your Kingdom Is Doomed!

2:12

3

Dezenfekte

Your Kingdom Is Doomed!

2:59

4

Kaplan Kaplan

Your Kingdom Is Doomed!

2:11

5

Kanser

Your Kingdom Is Doomed!

2:06

6

Derdin Ne Senin

Your Kingdom Is Doomed!

2:32

7

Pistanbul

Your Kingdom Is Doomed!

4:07

8

Öteki

Your Kingdom Is Doomed!

1:26

9

İnsan Eti

Your Kingdom Is Doomed!

1:52

10

Kahraman

Your Kingdom Is Doomed!

1:17

11

Hiçsin

Your Kingdom Is Doomed!

2:35

12

Her Şey Vatan İçin

Your Kingdom Is Doomed!

1:13

13

Burada Kimse Yok

Your Kingdom Is Doomed!

3:29

14

Otorite Boşluğu

Your Kingdom Is Doomed!

1:16

15

Milli Eğitim

Your Kingdom Is Doomed!

0:36

16

Şehir

Your Kingdom Is Doomed!

1:43

17

Kahraman (Alternative Take)

Your Kingdom Is Doomed!

1:16

18

Öteki (Alternative Take)

Your Kingdom Is Doomed!

1:22

19

Otorite Bosluğu (Alternative Take)

Your Kingdom Is Doomed!

1:19

20

Dünyada Canlı Kalmadı

Your Kingdom Is Doomed!

1:43

1

GMB

Your Kingdom Is Doomed!

2:38

2

Beynini Sat

Your Kingdom Is Doomed!

2:12

3

Dezenfekte

Your Kingdom Is Doomed!

2:59

4

Kaplan Kaplan

Your Kingdom Is Doomed!

2:11

5

Kanser

Your Kingdom Is Doomed!

2:06

6

Derdin Ne Senin

Your Kingdom Is Doomed!

2:32

7

Pistanbul

Your Kingdom Is Doomed!

4:07

8

Öteki

Your Kingdom Is Doomed!

1:26

9

İnsan Eti

Your Kingdom Is Doomed!

1:52

10

Kahraman

Your Kingdom Is Doomed!

1:17

11

Hiçsin

Your Kingdom Is Doomed!

2:35

12

Her Şey Vatan İçin

Your Kingdom Is Doomed!

1:13

13

Burada Kimse Yok

Your Kingdom Is Doomed!

3:29

14

Otorite Boşluğu

Your Kingdom Is Doomed!

1:16

15

Milli Eğitim

Your Kingdom Is Doomed!

0:36

16

Şehir

Your Kingdom Is Doomed!

1:43

17

Kahraman (Alternative Take)

Your Kingdom Is Doomed!

1:16

18

Öteki (Alternative Take)

Your Kingdom Is Doomed!

1:22

19

Otorite Bosluğu (Alternative Take)

Your Kingdom Is Doomed!

1:19

20

Dünyada Canlı Kalmadı

Your Kingdom Is Doomed!

1:43

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