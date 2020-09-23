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Альбом
Постер альбома Hawaiian Ukulele and Chill

Hawaiian Ukulele and Chill

Hawaiian Summer

Dreaming Place Records  • Поп-музыка  • 2020

1

Hawaiian Ukulele and Chill

Hawaiian Summer

5:00

2

You’re My World

Hawaiian Summer

5:00

3

You Deserve More

Hawaiian Summer

5:00

4

How Far I Go

Hawaiian Summer

4:53

5

Over the Rainbow

Hawaiian Summer

5:00

6

Hey Thursday

Hawaiian Summer

5:00

7

Rude

Hawaiian Summer

4:46

8

No Surprises

Hawaiian Summer

4:44

9

They Long to Be

Hawaiian Summer

4:59

10

Ukulele Party

Hawaiian Summer

5:00

11

Postcards

Hawaiian Summer

5:00

12

Hug All Ur Friends

Hawaiian Summer

4:59

13

You Can Call Me

Hawaiian Summer

5:00

14

Don't Let It Get You Down

Hawaiian Summer

5:00

15

Falling in Love

Hawaiian Summer

5:00

16

Yellow

Hawaiian Summer

4:49

1

Hawaiian Ukulele and Chill

Hawaiian Summer

5:00

2

You’re My World

Hawaiian Summer

5:00

3

You Deserve More

Hawaiian Summer

5:00

4

How Far I Go

Hawaiian Summer

4:53

5

Over the Rainbow

Hawaiian Summer

5:00

6

Hey Thursday

Hawaiian Summer

5:00

7

Rude

Hawaiian Summer

4:46

8

No Surprises

Hawaiian Summer

4:44

9

They Long to Be

Hawaiian Summer

4:59

10

Ukulele Party

Hawaiian Summer

5:00

11

Postcards

Hawaiian Summer

5:00

12

Hug All Ur Friends

Hawaiian Summer

4:59

13

You Can Call Me

Hawaiian Summer

5:00

14

Don't Let It Get You Down

Hawaiian Summer

5:00

15

Falling in Love

Hawaiian Summer

5:00

16

Yellow

Hawaiian Summer

4:49

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