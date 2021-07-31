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Сингл
Постер альбома Война

Война

Ивакирис, Иванов Кирилл

Multiza Distribution Audio  • Электроника  • 2021

1

Солнце (Акустика)

Ивакирис

6:10

2

Шторм (Инструментальная акустика)

Ивакирис

3:54

3

Fire in the water (Акустика)

Ивакирис

4:47

4

Компьютерная Эра (Инструментальная акустика)

Ивакирис

4:16

5

Разведка (Инструментальная акустика)

Ивакирис

5:13

6

Борьба (Акустика)

Ивакирис

3:24

7

Бандила (Эстрадная песня)

Иванов КириллИвакирис

3:25

8

Чердак 6 (Эстрадная песня)

Иванов КириллИвакирис

3:06

9

Крайняя (Инструментальная аккустика)

Иванов КириллИвакирис

1:54

10

Новый Год 2021 !!! (Эстрадная песня)

Иванов Кирилл

10:00

11

Последнее время (Инструментальная акустика)

Ивакирис

5:22

12

Муза (Инструментальная акустика)

Ивакирис

3:40

13

Справедливость (Инструментальная акустика)

Ивакирис

3:34

14

Руби (Инструментальная акустика)

Ивакирис

5:03

15

Звезда (Религиозное чтение)

Иванов КириллИвакирис

6:10

1

Солнце (Акустика)

Ивакирис

6:10

2

Шторм (Инструментальная акустика)

Ивакирис

3:54

3

Fire in the water (Акустика)

Ивакирис

4:47

4

Компьютерная Эра (Инструментальная акустика)

Ивакирис

4:16

5

Разведка (Инструментальная акустика)

Ивакирис

5:13

6

Борьба (Акустика)

Ивакирис

3:24

7

Бандила (Эстрадная песня)

Иванов КириллИвакирис

3:25

8

Чердак 6 (Эстрадная песня)

Иванов КириллИвакирис

3:06

9

Крайняя (Инструментальная аккустика)

Иванов КириллИвакирис

1:54

10

Новый Год 2021 !!! (Эстрадная песня)

Иванов Кирилл

10:00

11

Последнее время (Инструментальная акустика)

Ивакирис

5:22

12

Муза (Инструментальная акустика)

Ивакирис

3:40

13

Справедливость (Инструментальная акустика)

Ивакирис

3:34

14

Руби (Инструментальная акустика)

Ивакирис

5:03

15

Звезда (Религиозное чтение)

Иванов КириллИвакирис

6:10

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