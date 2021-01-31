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Альбом
Постер альбома Марк Твен: Последнее приключение

Марк Твен: Последнее приключение

Various Artists

АО "Фирма Мелодия"  • Детская  • 1971

1

Много дней и ночей тому назад

Олег ТабаковЕвгений ЕвстигнеевРостислав ПляттИнструментальный ансамбль п/у Бориса Рычкова

12:31

2

На завтра к дому явилось большое количество народа

Олег ТабаковЕвгений ЕвстигнеевРостислав ПляттЛев ВайнштейнПавел ИвановИнструментальный ансамбль п/у Бориса Рычкова

11:01

3

Пошёл прочь!

Галина ВолчекНаталья ПущинаОлег ТабаковМихаил ГлузскийАвангард ЛеонтьевИнструментальный ансамбль п/у Бориса Рычкова

11:23

4

Так-так-так… Всё ясно!

Олег ТабаковАвангард ЛеонтьевИгорь ОхлупинПавел ИвановМихаил ГлузскийИнструментальный ансамбль п/у Бориса Рычкова

14:09

1

Много дней и ночей тому назад

Олег ТабаковЕвгений ЕвстигнеевРостислав ПляттИнструментальный ансамбль п/у Бориса Рычкова

12:31

2

На завтра к дому явилось большое количество народа

Олег ТабаковЕвгений ЕвстигнеевРостислав ПляттЛев ВайнштейнПавел ИвановИнструментальный ансамбль п/у Бориса Рычкова

11:01

3

Пошёл прочь!

Галина ВолчекНаталья ПущинаОлег ТабаковМихаил ГлузскийАвангард ЛеонтьевИнструментальный ансамбль п/у Бориса Рычкова

11:23

4

Так-так-так… Всё ясно!

Олег ТабаковАвангард ЛеонтьевИгорь ОхлупинПавел ИвановМихаил ГлузскийИнструментальный ансамбль п/у Бориса Рычкова

14:09

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