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Альбом
Постер альбома Эмиль Гилельс: Концерт в Большом зале Московской консерватории 27 декабря 1977 г. (Live)

Эмиль Гилельс: Концерт в Большом зале Московской консерватории 27 декабря 1977 г. (Live)

Эмиль Гилельс

АО "Фирма Мелодия"  • Классическая музыка  • 2006

1

4 пьесы для фортепиано, соч. 32: I. Скерцо

Эмиль Гилельс

4:19

2

4 пьесы для фортепиано, соч. 32: II. Жига

Эмиль Гилельс

1:25

3

4 пьесы для фортепиано, соч. 32: III. Романс

Эмиль Гилельс

4:00

4

4 пьесы для фортепиано, соч. 32: IV. Фугетта

Эмиль Гилельс

2:41

5

Четыре баллады, соч. 10: No. 1 ре минор

Эмиль Гилельс

4:42

6

Четыре баллады, соч. 10: No. 2 ре мажор

Эмиль Гилельс

6:40

7

Четыре баллады, соч. 10: No. 3 си минор

Эмиль Гилельс

4:12

8

Четыре баллады, соч. 10: No. 4 си мажор

Эмиль Гилельс

7:36

9

Полонезы, соч. 40: No. 2 до минор

Эмиль Гилельс

6:53

10

Соната для фортепиано No. 3 си минор, соч. 58: I. Allegro maestoso

Эмиль Гилельс

10:17

11

Соната для фортепиано No. 3 си минор, соч. 58: II. Scherzo - Molto vivace

Эмиль Гилельс

2:30

12

Соната для фортепиано No. 3 си минор, соч. 58: III. Largo

Эмиль Гилельс

9:01

13

Соната для фортепиано No. 3 си минор, соч. 58: IV. Finale - Presto, ma non tanto

Эмиль Гилельс

5:32

14

Этюды, соч. 25: No. 1 ля-бемоль мажор

Эмиль Гилельс

2:21

15

Полонез ля-бемоль мажор, соч. 53 "Героический"

Эмиль Гилельс

7:04

1

4 пьесы для фортепиано, соч. 32: I. Скерцо

Эмиль Гилельс

4:19

2

4 пьесы для фортепиано, соч. 32: II. Жига

Эмиль Гилельс

1:25

3

4 пьесы для фортепиано, соч. 32: III. Романс

Эмиль Гилельс

4:00

4

4 пьесы для фортепиано, соч. 32: IV. Фугетта

Эмиль Гилельс

2:41

5

Четыре баллады, соч. 10: No. 1 ре минор

Эмиль Гилельс

4:42

6

Четыре баллады, соч. 10: No. 2 ре мажор

Эмиль Гилельс

6:40

7

Четыре баллады, соч. 10: No. 3 си минор

Эмиль Гилельс

4:12

8

Четыре баллады, соч. 10: No. 4 си мажор

Эмиль Гилельс

7:36

9

Полонезы, соч. 40: No. 2 до минор

Эмиль Гилельс

6:53

10

Соната для фортепиано No. 3 си минор, соч. 58: I. Allegro maestoso

Эмиль Гилельс

10:17

11

Соната для фортепиано No. 3 си минор, соч. 58: II. Scherzo - Molto vivace

Эмиль Гилельс

2:30

12

Соната для фортепиано No. 3 си минор, соч. 58: III. Largo

Эмиль Гилельс

9:01

13

Соната для фортепиано No. 3 си минор, соч. 58: IV. Finale - Presto, ma non tanto

Эмиль Гилельс

5:32

14

Этюды, соч. 25: No. 1 ля-бемоль мажор

Эмиль Гилельс

2:21

15

Полонез ля-бемоль мажор, соч. 53 "Героический"

Эмиль Гилельс

7:04

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