Эмиль Гилельс: Концерт в Большом зале Московской консерватории 27 декабря 1977 г. (Live)

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Эмиль Гилельс
1
4 пьесы для фортепиано, соч. 32: I. Скерцо
2
4 пьесы для фортепиано, соч. 32: II. Жига
3
4 пьесы для фортепиано, соч. 32: III. Романс
4
4 пьесы для фортепиано, соч. 32: IV. Фугетта
5
Четыре баллады, соч. 10: No. 1 ре минор
6
Четыре баллады, соч. 10: No. 2 ре мажор
7
Четыре баллады, соч. 10: No. 3 си минор
8
Четыре баллады, соч. 10: No. 4 си мажор
9
Полонезы, соч. 40: No. 2 до минор
10
Соната для фортепиано No. 3 си минор, соч. 58: I. Allegro maestoso
11
Соната для фортепиано No. 3 си минор, соч. 58: II. Scherzo - Molto vivace
12
Соната для фортепиано No. 3 си минор, соч. 58: III. Largo
13
Соната для фортепиано No. 3 си минор, соч. 58: IV. Finale - Presto, ma non tanto
14
Этюды, соч. 25: No. 1 ля-бемоль мажор
15
Полонез ля-бемоль мажор, соч. 53 "Героический"
The Moscow Conservatory - Tribute to Rachmaninov. Archive Recordings
Феликс Мендельсон и Франсис Пуленк (Концерты для фортепиано с оркестром) [Remastered]
Шуман: Симфонические этюды, соч. 13 (Live)
Эмиль Гилельс 100, Том 35 (Live)
Эмиль Гилельс 100, Том 37 (Live)
Эмиль Гилельс 100, Том 39 (Live)
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