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Альбом
Постер альбома Приключения Пифа

Приключения Пифа

Various Artists

АО "Фирма Мелодия"  • Детская  • 2008

1

Кто умней любой собаки

Георгий ВицинРостислав ПляттЕлена ПонсоваМарина АрхиповаЛеонид ПироговЮрий ХржановскийОркестр п/у Бориса Шермана

14:00

2

Хоть я не дорос до взрослой собаки

Георгий ВицинРостислав ПляттМарина АрхиповаБорис ЛевинсонЕлена ПонсоваОркестр п/у Бориса Шермана

15:27

3

Убирайся, не то снова получишь от меня

Георгий ВицинБорис ЛевинсонМарина АрхиповаРостислав ПляттВероника ВасильеваЕлена ПонсоваОркестр п/у Бориса Шермана

15:48

1

Кто умней любой собаки

Георгий ВицинРостислав ПляттЕлена ПонсоваМарина АрхиповаЛеонид ПироговЮрий ХржановскийОркестр п/у Бориса Шермана

14:00

2

Хоть я не дорос до взрослой собаки

Георгий ВицинРостислав ПляттМарина АрхиповаБорис ЛевинсонЕлена ПонсоваОркестр п/у Бориса Шермана

15:27

3

Убирайся, не то снова получишь от меня

Георгий ВицинБорис ЛевинсонМарина АрхиповаРостислав ПляттВероника ВасильеваЕлена ПонсоваОркестр п/у Бориса Шермана

15:48

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