Приключения Пифа

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Various Artists
1
Кто умней любой собаки
Георгий ВицинРостислав ПляттЕлена ПонсоваМарина АрхиповаЛеонид ПироговЮрий ХржановскийОркестр п/у Бориса Шермана
2
Хоть я не дорос до взрослой собаки
Георгий ВицинРостислав ПляттМарина АрхиповаБорис ЛевинсонЕлена ПонсоваОркестр п/у Бориса Шермана
3
Убирайся, не то снова получишь от меня
Георгий ВицинБорис ЛевинсонМарина АрхиповаРостислав ПляттВероника ВасильеваЕлена ПонсоваОркестр п/у Бориса Шермана
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