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Альбом
Постер альбома Антология советского джаза 6: Пой мне!

Антология советского джаза 6: Пой мне!

Various Artists

АО "Фирма Мелодия"  • Джаз  • 1986

1

Хоу-хоу

Дэйна СуизВладимир КанделакиДжаз-голФаина Гуральник

2:56

2

Кармен, пародия

Джаз-голФаина Гуральник

3:21

3

Негритянская колыбельная

Джаз-голФаина Гуральник

3:26

4

Ещё раз

Джаз-голФаина Гуральник

3:03

5

Ты и я

Владимир КанделакиДжаз-голФаина Гуральник

3:20

6

Пой мне

Владимир КанделакиVladimir BunchikovДжаз-голФаина Гуральник

3:27

7

Слон и рыбка

Владимир КанделакиДжаз-голФаина Гуральник

2:34

8

Листья падают с клёна

Вокальный джаз-квартет п/у Александра РязановаАлександр Рязанов

3:16

9

Ковбойская

Вокальный джаз-квартет п/у Александра РязановаАлександр Рязанов

2:19

10

Только с тобой

Вокальный джаз-квартет п/у Александра РязановаАлександр Рязанов

2:46

11

Восточный базар

Вокальный джаз-ансамбль п/у Юрия ЮрандаЮрий Юранд

3:06

12

Твои глаза

Вокальный джаз-ансамбль п/у Юрия ЮрандаЮрий Юранд

3:11

13

Китайский домик

Вокальный джаз-квартет п/у Чеслава ЯнушевскогоВ. Костин

1:58

14

Спи, моё бедное сердце

Вокальный джаз-квартет п/у Чеслава ЯнушевскогоВ. Костин

2:52

1

Хоу-хоу

Дэйна СуизВладимир КанделакиДжаз-голФаина Гуральник

2:56

2

Кармен, пародия

Джаз-голФаина Гуральник

3:21

3

Негритянская колыбельная

Джаз-голФаина Гуральник

3:26

4

Ещё раз

Джаз-голФаина Гуральник

3:03

5

Ты и я

Владимир КанделакиДжаз-голФаина Гуральник

3:20

6

Пой мне

Владимир КанделакиVladimir BunchikovДжаз-голФаина Гуральник

3:27

7

Слон и рыбка

Владимир КанделакиДжаз-голФаина Гуральник

2:34

8

Листья падают с клёна

Вокальный джаз-квартет п/у Александра РязановаАлександр Рязанов

3:16

9

Ковбойская

Вокальный джаз-квартет п/у Александра РязановаАлександр Рязанов

2:19

10

Только с тобой

Вокальный джаз-квартет п/у Александра РязановаАлександр Рязанов

2:46

11

Восточный базар

Вокальный джаз-ансамбль п/у Юрия ЮрандаЮрий Юранд

3:06

12

Твои глаза

Вокальный джаз-ансамбль п/у Юрия ЮрандаЮрий Юранд

3:11

13

Китайский домик

Вокальный джаз-квартет п/у Чеслава ЯнушевскогоВ. Костин

1:58

14

Спи, моё бедное сердце

Вокальный джаз-квартет п/у Чеслава ЯнушевскогоВ. Костин

2:52

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