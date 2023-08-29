Антология советского джаза 6: Пой мне!

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Various Artists
1
Хоу-хоу
Дэйна СуизВладимир КанделакиДжаз-голФаина Гуральник
2
Кармен, пародия
Джаз-голФаина Гуральник
3
Негритянская колыбельная
4
Ещё раз
5
Ты и я
Владимир КанделакиДжаз-голФаина Гуральник
6
Пой мне
Владимир КанделакиVladimir BunchikovДжаз-голФаина Гуральник
7
Слон и рыбка
8
Листья падают с клёна
Вокальный джаз-квартет п/у Александра РязановаАлександр Рязанов
9
Ковбойская
10
Только с тобой
11
Восточный базар
Вокальный джаз-ансамбль п/у Юрия ЮрандаЮрий Юранд
12
Твои глаза
13
Китайский домик
Вокальный джаз-квартет п/у Чеслава ЯнушевскогоВ. Костин
14
Спи, моё бедное сердце
Жүрек
Жасырайын
Танцуем. Слушаем. Поём
Не Женись
Адамға адам керек
Ару-Қала
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