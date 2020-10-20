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Альбом
Постер альбома Музыка в ресторане – Инструментальная, Пиано-бар, Саксофон

Музыка в ресторане – Инструментальная, Пиано-бар, Саксофон

Зона инструментальной музыки

Leisure Recordings  • Инструментальная  • 2020

1

Mузыка для отдыха

Зона инструментальной музыки

3:30

2

Пиано-бар

Зона инструментальной музыки

4:32

3

Тихая ночь

Зона инструментальной музыки

3:13

4

Джаз бар

Зона инструментальной музыки

2:36

5

Ужин на двоих

Зона инструментальной музыки

2:49

6

Хорошая фоновая музыка

Зона инструментальной музыки

3:36

7

Грустная фортепианная музыка

Зона инструментальной музыки

5:17

8

Романтический ужин

Зона инструментальной музыки

4:00

9

Фортепианная музыка

Зона инструментальной музыки

2:53

10

Легкий инструментал

Зона инструментальной музыки

5:28

1

Mузыка для отдыха

Зона инструментальной музыки

3:30

2

Пиано-бар

Зона инструментальной музыки

4:32

3

Тихая ночь

Зона инструментальной музыки

3:13

4

Джаз бар

Зона инструментальной музыки

2:36

5

Ужин на двоих

Зона инструментальной музыки

2:49

6

Хорошая фоновая музыка

Зона инструментальной музыки

3:36

7

Грустная фортепианная музыка

Зона инструментальной музыки

5:17

8

Романтический ужин

Зона инструментальной музыки

4:00

9

Фортепианная музыка

Зона инструментальной музыки

2:53

10

Легкий инструментал

Зона инструментальной музыки

5:28

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