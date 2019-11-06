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Постер альбома अफ्रिकी ड्रमहरू: जातीय विश्राम, आध्यात्मिक यात्रा, प्रकृति आवाज

अफ्रिकी ड्रमहरू: जातीय विश्राम, आध्यात्मिक यात्रा, प्रकृति आवाज

Meditation Music Zone

World Vibes 102  • New Age  • 2019

1

अफ्रिकी विश्राम

Meditation Music Zone

3:44

2

फंकी ड्रमहरू

Meditation Music Zone

3:52

3

आदिवासी यात्रा

Meditation Music Zone

3:02

4

निलो आकाश अन्तर्गत

Meditation Music Zone

3:39

5

अफ्रीकाको बारेमा सपना

Meditation Music Zone

3:38

6

गहिरो ध्यान

Meditation Music Zone

3:25

7

अफ्रिकी स्वर्ग

Meditation Music Zone

3:47

8

ड्रमहरूलाई हराउनुहोस्

Meditation Music Zone

3:47

9

सहारामा सूर्यास्त

Meditation Music Zone

3:44

10

दक्षिण अफ्रिका को लागी रोड

Meditation Music Zone

3:36

11

आदिवासी उत्सव

Meditation Music Zone

3:38

12

शमान नृत्य

Meditation Music Zone

3:30

13

रहस्यमय ट्रान्स

Meditation Music Zone

3:38

14

जडान

Meditation Music Zone

3:50

15

आध्यात्मिक यात्रा

Meditation Music Zone

3:43

1

अफ्रिकी विश्राम

Meditation Music Zone

3:44

2

फंकी ड्रमहरू

Meditation Music Zone

3:52

3

आदिवासी यात्रा

Meditation Music Zone

3:02

4

निलो आकाश अन्तर्गत

Meditation Music Zone

3:39

5

अफ्रीकाको बारेमा सपना

Meditation Music Zone

3:38

6

गहिरो ध्यान

Meditation Music Zone

3:25

7

अफ्रिकी स्वर्ग

Meditation Music Zone

3:47

8

ड्रमहरूलाई हराउनुहोस्

Meditation Music Zone

3:47

9

सहारामा सूर्यास्त

Meditation Music Zone

3:44

10

दक्षिण अफ्रिका को लागी रोड

Meditation Music Zone

3:36

11

आदिवासी उत्सव

Meditation Music Zone

3:38

12

शमान नृत्य

Meditation Music Zone

3:30

13

रहस्यमय ट्रान्स

Meditation Music Zone

3:38

14

जडान

Meditation Music Zone

3:50

15

आध्यात्मिक यात्रा

Meditation Music Zone

3:43

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