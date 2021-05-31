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Альбом
Постер альбома Top 30

Top 30

Любовь Успенская

2021 RTVBC /SRR  • Русский шансон  • 2021

1

Бедное сердце

Любовь УспенскаяАнжелика Варум

4:09

2

Забытый сад

Любовь УспенскаяАлександр Маршал

4:12

3

Витек

Любовь Успенская

3:50

4

Вот и расстались

Любовь Успенская

5:33

5

Любимый

Любовь Успенская

3:18

6

Мой звездный тополиный сад

Любовь Успенская

4:28

7

Мамочка Мама (Live)

 🅴

Любовь Успенская

3:35

8

Я милого узнаю по походке

 🅴

Любовь Успенская

3:12

9

Батюшка (Live)

Любовь Успенская

3:49

10

Вера Верочка

Любовь Успенская

4:15

11

Еще люблю

Любовь Успенская

3:40

12

Окончен путь

Любовь Успенская

3:22

13

Зачем играешь ты со мной

Любовь Успенская

4:58

14

Небо (Remix)

Любовь Успенская

4:24

15

Гусарская рулетка (Live)

 🅴

Любовь Успенская

4:45

16

Заклятье

Любовь Успенская

5:11

17

Городской шалман

Любовь Успенская

3:14

18

Верба

Любовь Успенская

5:04

19

Еще не поздно (Live)

Любовь Успенская

3:45

20

К единственному нежному

Любовь Успенская

4:23

21

Мама

Любовь Успенская

4:45

22

Любо Любонька (Live)

Любовь Успенская

3:23

23

Забудь

Любовь Успенская

3:31

24

Мурка

Любовь УспенскаяКира Дымов

3:39

25

Я боюсь он не любит меня

Любовь Успенская

4:45

26

Любочка (Либе Либе)

Любовь Успенская

4:09

27

Просто кафе

Любовь Успенская

4:08

28

Прощальный день

Любовь Успенская

4:44

29

Разведенные

Любовь Успенская

5:15

30

Цыганская

Любовь Успенская

5:14

1

Бедное сердце

Любовь УспенскаяАнжелика Варум

4:09

2

Забытый сад

Любовь УспенскаяАлександр Маршал

4:12

3

Витек

Любовь Успенская

3:50

4

Вот и расстались

Любовь Успенская

5:33

5

Любимый

Любовь Успенская

3:18

6

Мой звездный тополиный сад

Любовь Успенская

4:28

7

Мамочка Мама (Live)

 🅴

Любовь Успенская

3:35

8

Я милого узнаю по походке

 🅴

Любовь Успенская

3:12

9

Батюшка (Live)

Любовь Успенская

3:49

10

Вера Верочка

Любовь Успенская

4:15

11

Еще люблю

Любовь Успенская

3:40

12

Окончен путь

Любовь Успенская

3:22

13

Зачем играешь ты со мной

Любовь Успенская

4:58

14

Небо (Remix)

Любовь Успенская

4:24

15

Гусарская рулетка (Live)

 🅴

Любовь Успенская

4:45

16

Заклятье

Любовь Успенская

5:11

17

Городской шалман

Любовь Успенская

3:14

18

Верба

Любовь Успенская

5:04

19

Еще не поздно (Live)

Любовь Успенская

3:45

20

К единственному нежному

Любовь Успенская

4:23

21

Мама

Любовь Успенская

4:45

22

Любо Любонька (Live)

Любовь Успенская

3:23

23

Забудь

Любовь Успенская

3:31

24

Мурка

Любовь УспенскаяКира Дымов

3:39

25

Я боюсь он не любит меня

Любовь Успенская

4:45

26

Любочка (Либе Либе)

Любовь Успенская

4:09

27

Просто кафе

Любовь Успенская

4:08

28

Прощальный день

Любовь Успенская

4:44

29

Разведенные

Любовь Успенская

5:15

30

Цыганская

Любовь Успенская

5:14

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