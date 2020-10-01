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Альбом
Постер альбома Lounge Akşamları Soğuk Caz: Güneşli Bossa Nova, Kokteyl Partisi, Olumlu Ruh Hali

Lounge Akşamları Soğuk Caz: Güneşli Bossa Nova, Kokteyl Partisi, Olumlu Ruh Hali

Enstrümantal Caz Akademi

Instrumental Jazz Group  • Джаз  • 2020

1

Smooth Jazz Summer

Enstrümantal Caz Akademi

2:45

2

Tropicalia Café

Enstrümantal Caz Akademi

3:08

3

Mavi Bossanova

Enstrümantal Caz Akademi

3:31

4

Tropikal Ada

Enstrümantal Caz Akademi

3:24

5

Gece Aşkı

Enstrümantal Caz Akademi

3:21

6

Gündoğumu

Enstrümantal Caz Akademi

3:02

7

Cuma Gecesi

Enstrümantal Caz Akademi

3:28

8

Mükemmellik

Enstrümantal Caz Akademi

3:00

9

Arka Plan Müziği

Enstrümantal Caz Akademi

3:27

10

Tropikal Mellow Caz

Enstrümantal Caz Akademi

2:59

11

Tembel Denge

Enstrümantal Caz Akademi

3:08

12

Saksafon Gecesi

Enstrümantal Caz Akademi

2:59

13

Pürüzsüz Duygular

Enstrümantal Caz Akademi

3:08

14

Seninle Bir An

Enstrümantal Caz Akademi

2:59

15

Şehvetli Yaşam

Enstrümantal Caz Akademi

3:18

16

Yaşam Anı

Enstrümantal Caz Akademi

3:24

17

Gün Doğumu Melodisi

Enstrümantal Caz Akademi

3:26

18

Smooth Jazz Sokakları

Enstrümantal Caz Akademi

3:08

19

İyimser Sabah

Enstrümantal Caz Akademi

3:22

20

Sakin Hissetmek

Enstrümantal Caz Akademi

3:28

1

Smooth Jazz Summer

Enstrümantal Caz Akademi

2:45

2

Tropicalia Café

Enstrümantal Caz Akademi

3:08

3

Mavi Bossanova

Enstrümantal Caz Akademi

3:31

4

Tropikal Ada

Enstrümantal Caz Akademi

3:24

5

Gece Aşkı

Enstrümantal Caz Akademi

3:21

6

Gündoğumu

Enstrümantal Caz Akademi

3:02

7

Cuma Gecesi

Enstrümantal Caz Akademi

3:28

8

Mükemmellik

Enstrümantal Caz Akademi

3:00

9

Arka Plan Müziği

Enstrümantal Caz Akademi

3:27

10

Tropikal Mellow Caz

Enstrümantal Caz Akademi

2:59

11

Tembel Denge

Enstrümantal Caz Akademi

3:08

12

Saksafon Gecesi

Enstrümantal Caz Akademi

2:59

13

Pürüzsüz Duygular

Enstrümantal Caz Akademi

3:08

14

Seninle Bir An

Enstrümantal Caz Akademi

2:59

15

Şehvetli Yaşam

Enstrümantal Caz Akademi

3:18

16

Yaşam Anı

Enstrümantal Caz Akademi

3:24

17

Gün Doğumu Melodisi

Enstrümantal Caz Akademi

3:26

18

Smooth Jazz Sokakları

Enstrümantal Caz Akademi

3:08

19

İyimser Sabah

Enstrümantal Caz Akademi

3:22

20

Sakin Hissetmek

Enstrümantal Caz Akademi

3:28

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