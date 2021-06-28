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Альбом
Постер альбома Dakka marrakchia

Dakka marrakchia

Groupe Kouskous

Imad T. / Fes maatic  • Фолк  • 2021

1

Ami lalla wahiya mali / امي لالا واهيا مالي

Groupe Kouskous

6:53

2

Barek ya rabi lacherifat / بارك ياربي للشريفات

Groupe Kouskous

3:45

3

Baba khoya / بابا خويا

Groupe Kouskous

4:02

4

Ach bghito aandi / اش بغيتوا عندي

Groupe Kouskous

6:44

5

Pardon ya lahbib fraqni aalik / بارضو يالحبيب فرقني عليك

Groupe Kouskous

3:01

6

Hawli aalih chewiya / حاولي عليه شوي

Groupe Kouskous

9:40

7

Gali ana jay / ڭالي انا جاي

Groupe Kouskous

3:17

8

Syadi lqalb bghakom / سيادي و القلب بغاكم

Groupe Kouskous

5:37

9

Dakka marrakchia (FULL ALBUM MIX)

Groupe Kouskous

43:02

1

Ami lalla wahiya mali / امي لالا واهيا مالي

Groupe Kouskous

6:53

2

Barek ya rabi lacherifat / بارك ياربي للشريفات

Groupe Kouskous

3:45

3

Baba khoya / بابا خويا

Groupe Kouskous

4:02

4

Ach bghito aandi / اش بغيتوا عندي

Groupe Kouskous

6:44

5

Pardon ya lahbib fraqni aalik / بارضو يالحبيب فرقني عليك

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3:01

6

Hawli aalih chewiya / حاولي عليه شوي

Groupe Kouskous

9:40

7

Gali ana jay / ڭالي انا جاي

Groupe Kouskous

3:17

8

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43:02

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