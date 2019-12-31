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Альбом
Постер альбома Легенда Ксентарона (Bonus)

Легенда Ксентарона (Bonus)

Эпидемия

Союз Мьюзик  • Метал  • 2019

1

Побег на Ксентарон (Demo)

Эпидемия

5:50

2

Вне времени (Demo)

Эпидемия

7:47

3

Проклятье бесконечных лет (Demo)

Эпидемия

4:17

4

Выбор есть! (Demo)

Эпидемия

4:35

5

Стрела Судьбы (Demo)

Эпидемия

5:01

6

Когда уснут драконы (Demo)

Эпидемия

4:49

7

Корона и штурвал (Live 2016)

Эпидемия

5:15

8

Всадник из льда (Live 2016)

Эпидемия

5:30

9

Кровь эльфов (Live 2016)

Эпидемия

8:16

10

Осколки прошлого (Live 2016)

Эпидемия

5:06

1

Побег на Ксентарон (Demo)

Эпидемия

5:50

2

Вне времени (Demo)

Эпидемия

7:47

3

Проклятье бесконечных лет (Demo)

Эпидемия

4:17

4

Выбор есть! (Demo)

Эпидемия

4:35

5

Стрела Судьбы (Demo)

Эпидемия

5:01

6

Когда уснут драконы (Demo)

Эпидемия

4:49

7

Корона и штурвал (Live 2016)

Эпидемия

5:15

8

Всадник из льда (Live 2016)

Эпидемия

5:30

9

Кровь эльфов (Live 2016)

Эпидемия

8:16

10

Осколки прошлого (Live 2016)

Эпидемия

5:06

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