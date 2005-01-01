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Альбом
Постер альбома Искусство Галины Бариновой

Искусство Галины Бариновой

Галина Баринова

АО "Фирма Мелодия"  • Классическая музыка  • 2005

1

Соната "Арпеджионе" ля минор, D. 821: I. Allegro moderato

Галина БариноваГригорий Зингер

10:12

2

Соната "Арпеджионе" ля минор, D. 821: II. Adagio - III. Allegretto

Галина БариноваГригорий Зингер

11:05

3

Таис: Размышление (ар. Мартен Марсик)

Галина БариноваГригорий Зингер

5:15

4

16 вальсов, соч. 39: No. 15 ля мажор (ар. Давид Хохштейн)

Галина БариноваГригорий Зингер

2:36

5

Соната F-A-E: III. Скерцо

Галина БариноваГригорий Зингер

5:44

6

Из родного края, JB 1:118: No. 2 соль минор (ар. Штефан Сухи)

Галина БариноваГригорий Зингер

7:19

7

Сиерра-Морена

Галина БариноваГригорий Зингер

5:07

8

Легенда

Галина БариноваИгорь Катаев

7:15

9

Индейка в соломе (ар. Хуан Манен)

Галина БариноваАлександр Дедюхин

2:08

10

Эскизы Банданы, соч. 12: No. 1, Никто не изведал столько бед

Галина БариноваАлександр Дедюхин

4:27

11

4 акварели: II. Юмореска

Галина БариноваГригорий Зингер

3:54

12

4 пьесы в форме сюиты для скрипки и фортепиано, соч. 15: No. 4, Гавот и мюзет

Галина БариноваИгорь Катаев

4:43

1

Соната "Арпеджионе" ля минор, D. 821: I. Allegro moderato

Галина БариноваГригорий Зингер

10:12

2

Соната "Арпеджионе" ля минор, D. 821: II. Adagio - III. Allegretto

Галина БариноваГригорий Зингер

11:05

3

Таис: Размышление (ар. Мартен Марсик)

Галина БариноваГригорий Зингер

5:15

4

16 вальсов, соч. 39: No. 15 ля мажор (ар. Давид Хохштейн)

Галина БариноваГригорий Зингер

2:36

5

Соната F-A-E: III. Скерцо

Галина БариноваГригорий Зингер

5:44

6

Из родного края, JB 1:118: No. 2 соль минор (ар. Штефан Сухи)

Галина БариноваГригорий Зингер

7:19

7

Сиерра-Морена

Галина БариноваГригорий Зингер

5:07

8

Легенда

Галина БариноваИгорь Катаев

7:15

9

Индейка в соломе (ар. Хуан Манен)

Галина БариноваАлександр Дедюхин

2:08

10

Эскизы Банданы, соч. 12: No. 1, Никто не изведал столько бед

Галина БариноваАлександр Дедюхин

4:27

11

4 акварели: II. Юмореска

Галина БариноваГригорий Зингер

3:54

12

4 пьесы в форме сюиты для скрипки и фортепиано, соч. 15: No. 4, Гавот и мюзет

Галина БариноваИгорь Катаев

4:43

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