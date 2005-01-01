Искусство Галины Бариновой

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Галина Баринова
1
Соната "Арпеджионе" ля минор, D. 821: I. Allegro moderato
Галина БариноваГригорий Зингер
2
Соната "Арпеджионе" ля минор, D. 821: II. Adagio - III. Allegretto
3
Таис: Размышление (ар. Мартен Марсик)
4
16 вальсов, соч. 39: No. 15 ля мажор (ар. Давид Хохштейн)
5
Соната F-A-E: III. Скерцо
6
Из родного края, JB 1:118: No. 2 соль минор (ар. Штефан Сухи)
7
Сиерра-Морена
8
Легенда
Галина БариноваИгорь Катаев
9
Индейка в соломе (ар. Хуан Манен)
Галина БариноваАлександр Дедюхин
10
Эскизы Банданы, соч. 12: No. 1, Никто не изведал столько бед
11
4 акварели: II. Юмореска
12
4 пьесы в форме сюиты для скрипки и фортепиано, соч. 15: No. 4, Гавот и мюзет
Соната для скрипки и цифрованного баса cоль мажор, BWV 1021
Соната для скрипки и клавира №2 ля мажор, BWV 1015
Меланхолическая серенада для скрипки с оркестром си-бемоль минор, соч. 26
J.S. Bach. The Well-Tempered Clavier, Vol. I
Good Lovin'
Beethoven Piano Concertos Collection, vol. 1
Мендельсон, Венявский, Эллер: Концерты для скрипки
Beethoven: The Complete Violin Sonatas Vol.I
A Classical Collection
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