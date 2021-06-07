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Альбом
Постер альбома Первая коллекция

Первая коллекция

Андрей Косинский

Первое музыкальное  • Поп-музыка, Русский поп  • 2021

1

Каменный город

Андрей Косинский

4:16

2

Автомобиль

Андрей Косинский

4:11

3

Неужели?

Андрей Косинский

4:53

4

Конец главы "Каменный город"

Андрей Косинский

0:43

5

Грешный миг

Андрей Косинский

3:54

6

Карамболь

Андрей Косинский

3:10

7

Они знакомы давно

Андрей Косинский

4:28

8

Прости

Андрей Косинский

3:45

9

Конец главы "Грешный миг"

Андрей Косинский

0:38

10

Шалунья

Андрей Косинский

3:19

11

Всё решено

Андрей Косинский

4:59

12

Девочка с Антильских островов

Андрей Косинский

4:16

13

Конец главы "Всё решено"

Андрей Косинский

0:06

14

Мама, ты была права

Андрей Косинский

5:23

1

Каменный город

Андрей Косинский

4:16

2

Автомобиль

Андрей Косинский

4:11

3

Неужели?

Андрей Косинский

4:53

4

Конец главы "Каменный город"

Андрей Косинский

0:43

5

Грешный миг

Андрей Косинский

3:54

6

Карамболь

Андрей Косинский

3:10

7

Они знакомы давно

Андрей Косинский

4:28

8

Прости

Андрей Косинский

3:45

9

Конец главы "Грешный миг"

Андрей Косинский

0:38

10

Шалунья

Андрей Косинский

3:19

11

Всё решено

Андрей Косинский

4:59

12

Девочка с Антильских островов

Андрей Косинский

4:16

13

Конец главы "Всё решено"

Андрей Косинский

0:06

14

Мама, ты была права

Андрей Косинский

5:23

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