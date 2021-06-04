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Альбом
Постер альбома Dead ZONE

Dead ZONE

6IXSOUL

STRADA  • Хип-хоп  • 2021

1

Intro

6IXSOUL

0:48

2

Dead Voice (Prod. By DJ Sticke)

 🅴

6IXSOULKILLGXDS

2:36

3

Come HERE (Prod. By SHINJI BEATS)

 🅴

6IXSOUL

3:20

4

Dark FORCE (Prod. By DJ STICKE)

 🅴

6IXSOULKILLGXDS

2:14

5

Rage ATTACK (Prod. By DJ STICKE)

 🅴

6IXSOUL

1:32

6

Repentance (Prod. By WIERD. Fuzzy)

 🅴

6IXSOULsssonyshi

1:36

7

Rest IN PEACE (Prod. By DOCUS)

 🅴

6IXSOUL

1:58

8

Buried ALIVE SLOW (Prod. By VILOL)

 🅴

6IXSOUL

1:37

1

Intro

6IXSOUL

0:48

2

Dead Voice (Prod. By DJ Sticke)

 🅴

6IXSOULKILLGXDS

2:36

3

Come HERE (Prod. By SHINJI BEATS)

 🅴

6IXSOUL

3:20

4

Dark FORCE (Prod. By DJ STICKE)

 🅴

6IXSOULKILLGXDS

2:14

5

Rage ATTACK (Prod. By DJ STICKE)

 🅴

6IXSOUL

1:32

6

Repentance (Prod. By WIERD. Fuzzy)

 🅴

6IXSOULsssonyshi

1:36

7

Rest IN PEACE (Prod. By DOCUS)

 🅴

6IXSOUL

1:58

8

Buried ALIVE SLOW (Prod. By VILOL)

 🅴

6IXSOUL

1:37

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