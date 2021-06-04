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6IXSOUL
1
Intro
2
Dead Voice (Prod. By DJ Sticke)
6IXSOULKILLGXDS
3
Come HERE (Prod. By SHINJI BEATS)
4
Dark FORCE (Prod. By DJ STICKE)
5
Rage ATTACK (Prod. By DJ STICKE)
6
Repentance (Prod. By WIERD. Fuzzy)
6IXSOULsssonyshi
7
Rest IN PEACE (Prod. By DOCUS)
8
Buried ALIVE SLOW (Prod. By VILOL)
PHONK COLLECTOR
MALEDICT
DARKNESS
XRAY
REVIVAL
Coma
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ДЕВОЧКА ИЗ МОИХ СНОВ