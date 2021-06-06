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Альбом
Постер альбома Палитра

Палитра

полдозы

Полдозы  • Хип-хоп, Русский рэп  • 2021

1

Фристайло-интро

 🅴

полдозы

0:35

2

Кровоизлияние

 🅴

полдозы

1:29

3

На востоке (feat. Бифидогосток)

 🅴

полдозы

2:33

4

Фальш (feat. Скопление)

 🅴

полдозы

2:45

5

Ключ (feat. Maximo Sucio)

 🅴

полдозы

1:53

6

Мы в России (feat. Некроз)

 🅴

полдозы

3:02

7

Износ (feat. Полярный, Некроз)

 🅴

полдозы

3:50

8

За горизонт (feat. Разрыв мениска)

 🅴

полдозы

2:42

9

За тобою по следам (feat. Забитый зиплок)

 🅴

полдозы

3:16

10

Душат стены

 🅴

полдозы

1:15

11

Voodoo (feat. МВ2)

 🅴

полдозы

2:17

12

На измене (feat. Литовский Самогон)

 🅴

полдозы

4:44

13

Спэйсoff (feat. Бафамет, Prikol`chique, МВ2)

 🅴

полдозы

4:50

14

Аутро

полдозы

1:18

1

Фристайло-интро

 🅴

полдозы

0:35

2

Кровоизлияние

 🅴

полдозы

1:29

3

На востоке (feat. Бифидогосток)

 🅴

полдозы

2:33

4

Фальш (feat. Скопление)

 🅴

полдозы

2:45

5

Ключ (feat. Maximo Sucio)

 🅴

полдозы

1:53

6

Мы в России (feat. Некроз)

 🅴

полдозы

3:02

7

Износ (feat. Полярный, Некроз)

 🅴

полдозы

3:50

8

За горизонт (feat. Разрыв мениска)

 🅴

полдозы

2:42

9

За тобою по следам (feat. Забитый зиплок)

 🅴

полдозы

3:16

10

Душат стены

 🅴

полдозы

1:15

11

Voodoo (feat. МВ2)

 🅴

полдозы

2:17

12

На измене (feat. Литовский Самогон)

 🅴

полдозы

4:44

13

Спэйсoff (feat. Бафамет, Prikol`chique, МВ2)

 🅴

полдозы

4:50

14

Аутро

полдозы

1:18

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