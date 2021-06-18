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Альбом
Постер альбома INIT 2021

INIT 2021

Tribeleader

Tribeleader Music  •  2021

1

RISE TO THE NEXT LEVEL

Tribeleader

5:45

2

EVEN HIGHER

Tribeleader

10:17

3

EAGLE FLIGHT

Tribeleader

6:29

4

RISE THE NEW EARTH

Tribeleader

9:03

5

SKYNET DEATH

Tribeleader

4:46

6

TECH STEP 777

Tribeleader

4:30

7

EVA

Tribeleader

3:42

8

NEXT LEVEL 7

Tribeleader

3:08

9

TRIUMPH

Tribeleader

6:06

10

NEXT GENERATION

Tribeleader

8:25

11

I PROMISE YOU

Tribeleader

6:15

12

TECH STEP BEAST

Tribeleader

6:03

13

TIME WAKE SIMULATE

Tribeleader

7:22

14

MEDITATE IN THE LIGHT

Tribeleader

4:54

15

10TH DIMENSION (Version)

Tribeleader

10:16

16

SURFWAVE

Tribeleader

4:01

17

LET ME SHOW YOU THE LIGHT

Tribeleader

3:07

18

BEYOND THE UNIVERSE

Tribeleader

13:42

19

EVEN HIGHER (Instrumental)

Tribeleader

9:44

20

RISE TO THE NEXT LEVEL (Instrumental)

Tribeleader

5:45

1

RISE TO THE NEXT LEVEL

Tribeleader

5:45

2

EVEN HIGHER

Tribeleader

10:17

3

EAGLE FLIGHT

Tribeleader

6:29

4

RISE THE NEW EARTH

Tribeleader

9:03

5

SKYNET DEATH

Tribeleader

4:46

6

TECH STEP 777

Tribeleader

4:30

7

EVA

Tribeleader

3:42

8

NEXT LEVEL 7

Tribeleader

3:08

9

TRIUMPH

Tribeleader

6:06

10

NEXT GENERATION

Tribeleader

8:25

11

I PROMISE YOU

Tribeleader

6:15

12

TECH STEP BEAST

Tribeleader

6:03

13

TIME WAKE SIMULATE

Tribeleader

7:22

14

MEDITATE IN THE LIGHT

Tribeleader

4:54

15

10TH DIMENSION (Version)

Tribeleader

10:16

16

SURFWAVE

Tribeleader

4:01

17

LET ME SHOW YOU THE LIGHT

Tribeleader

3:07

18

BEYOND THE UNIVERSE

Tribeleader

13:42

19

EVEN HIGHER (Instrumental)

Tribeleader

9:44

20

RISE TO THE NEXT LEVEL (Instrumental)

Tribeleader

5:45

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