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Альбом
Постер альбома Ballader och oförskämdheter

Ballader och oförskämdheter

Cornelis Vreeswijk

World Music Group  • Метал  • 2013

1

Ballad på en soptipp

Cornelis Vreeswijk

2:34

2

Visa i vinden

Cornelis Vreeswijk

2:43

3

Halleluja, jag är frisk igen

Cornelis Vreeswijk

1:37

4

Lillsyterns undulat är död

Cornelis Vreeswijk

1:23

5

Ann-Katrin

 🅴

Cornelis Vreeswijk

3:23

6

Häst-på-taket-William

Cornelis Vreeswijk

1:58

7

Tältet

Cornelis Vreeswijk

2:20

8

På grund av emigration

Cornelis Vreeswijk

2:44

9

Min polare Pär

Cornelis Vreeswijk

2:03

10

Balladen om all kärleks lön

Cornelis Vreeswijk

1:58

11

Balladen om Fredrik Åkare

Cornelis Vreeswijk

2:22

12

Perfect Time-Killer

Cornelis Vreeswijk

2:29

13

Vaggvisa

Cornelis Vreeswijk

2:44

1

Ballad på en soptipp

Cornelis Vreeswijk

2:34

2

Visa i vinden

Cornelis Vreeswijk

2:43

3

Halleluja, jag är frisk igen

Cornelis Vreeswijk

1:37

4

Lillsyterns undulat är död

Cornelis Vreeswijk

1:23

5

Ann-Katrin

 🅴

Cornelis Vreeswijk

3:23

6

Häst-på-taket-William

Cornelis Vreeswijk

1:58

7

Tältet

Cornelis Vreeswijk

2:20

8

På grund av emigration

Cornelis Vreeswijk

2:44

9

Min polare Pär

Cornelis Vreeswijk

2:03

10

Balladen om all kärleks lön

Cornelis Vreeswijk

1:58

11

Balladen om Fredrik Åkare

Cornelis Vreeswijk

2:22

12

Perfect Time-Killer

Cornelis Vreeswijk

2:29

13

Vaggvisa

Cornelis Vreeswijk

2:44

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