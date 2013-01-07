Ballader och oförskämdheter

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Cornelis Vreeswijk
1
Ballad på en soptipp
2
Visa i vinden
3
Halleluja, jag är frisk igen
4
Lillsyterns undulat är död
5
Ann-Katrin
6
Häst-på-taket-William
7
Tältet
8
På grund av emigration
9
Min polare Pär
10
Balladen om all kärleks lön
11
Balladen om Fredrik Åkare
12
Perfect Time-Killer
13
Vaggvisa
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Playlist: Cornelis Vreeswijk
Cornelis Vreeswijk & Jazz Incorporated
Cornelis Vreeswijk Live 1981
Go'bitar - Cornelis Vreeswijk
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