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Альбом
Постер альбома Зачитал

Зачитал

Phil Palevo

AVK Продакшн  • Русский рэп, Хип-хоп  • 2013

1

Как сам

 🅴

Phil PalevoKerry Force

2:48

2

Москва

 🅴

Phil PalevoTatoLoc-DogAhimas

4:39

3

Здесь у всех

 🅴

Phil PalevoSLIMUSLoc-Dog

4:23

4

Мне сниться такое

 🅴

Phil Palevo

3:19

5

Какая разница

 🅴

Phil PalevoЧерез речь

2:58

6

Нас накрыло

 🅴

Phil PalevoРаскольников

2:51

7

Вверх

 🅴

Phil PalevoKritik

2:51

8

Господин преZдент

 🅴

Phil Palevo

3:40

9

Деньги не ведут в рай

 🅴

Phil PalevoLoc-Dog

3:19

10

Строим дома

 🅴

Phil Palevo

2:24

1

Как сам

 🅴

Phil PalevoKerry Force

2:48

2

Москва

 🅴

Phil PalevoTatoLoc-DogAhimas

4:39

3

Здесь у всех

 🅴

Phil PalevoSLIMUSLoc-Dog

4:23

4

Мне сниться такое

 🅴

Phil Palevo

3:19

5

Какая разница

 🅴

Phil PalevoЧерез речь

2:58

6

Нас накрыло

 🅴

Phil PalevoРаскольников

2:51

7

Вверх

 🅴

Phil PalevoKritik

2:51

8

Господин преZдент

 🅴

Phil Palevo

3:40

9

Деньги не ведут в рай

 🅴

Phil PalevoLoc-Dog

3:19

10

Строим дома

 🅴

Phil Palevo

2:24

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