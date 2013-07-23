Garde-moi la dernière valse

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Dalida
1
Garde-moi la dernière danse
2
Dix mille bulles bleues
3
Parlez-moi d'amour, mon amour
4
Je me sens vivre
5
Itsi bitsi petit bikini
6
Pepe
7
La joie d'aimer
8
Vingt quatre mille baisers
9
O sole mio
10
Les marrons chauds
Merry Christmas and A Happy New Year from Dalida, Vol. 2
Merry Christmas and A Happy New Year from Dalida, Vol. 1
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Dalida
Salma Ya Salama
Music around the World by Dalida, Vol. 2
Music around the World by Dalida, Vol. 1
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