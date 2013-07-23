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Альбом
Постер альбома Garde-moi la dernière valse

Garde-moi la dernière valse

Dalida

SINETONE AMR  • Поп-музыка  • 2013

1

Garde-moi la dernière danse

Dalida

2:44

2

Dix mille bulles bleues

Dalida

3:34

3

Parlez-moi d'amour, mon amour

Dalida

3:14

4

Je me sens vivre

Dalida

2:18

5

Itsi bitsi petit bikini

 🅴

Dalida

2:16

6

Pepe

Dalida

2:09

7

La joie d'aimer

Dalida

2:32

8

Vingt quatre mille baisers

Dalida

2:11

9

O sole mio

Dalida

2:57

10

Les marrons chauds

Dalida

2:50

1

Garde-moi la dernière danse

Dalida

2:44

2

Dix mille bulles bleues

Dalida

3:34

3

Parlez-moi d'amour, mon amour

Dalida

3:14

4

Je me sens vivre

Dalida

2:18

5

Itsi bitsi petit bikini

 🅴

Dalida

2:16

6

Pepe

Dalida

2:09

7

La joie d'aimer

Dalida

2:32

8

Vingt quatre mille baisers

Dalida

2:11

9

O sole mio

Dalida

2:57

10

Les marrons chauds

Dalida

2:50

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