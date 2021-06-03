بالقرآن اهتديت 3

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فهد الكندري
1
لمن شاء منكم أن يستقيم
2
مذيع أمريكي مشهور اهتدى فتغيرت أسرته بالكامل
3
ريبيكا الصماء التي أبكت الشيخ فهد الكندري
4
بطل البرازيل يُبكي والديه بسبب المخدرات
5
اللاعب الحبسي و5 آلاف يوم بين الغربة وبر الوالدين
6
نعمان علي خان من ضياع المراهقة إلى أشهر خادم للقرآن في أمريكا
7
لاعب أمريكي وقصة هدايته و سجوده في الملعب
8
الداعية يوسف استس وقصة هدايته بآية واحدة
9
حادث سيارة أوصله للسعادة
10
!عاشت في الكنائس ثم أقبلت على الإسلام فخلعت الحجاب
11
سورة الأنعام تغير حياة أشهر داعية برازيلي
12
بائع مخدرات يعرض الاسلام على يوشع ايفانز
13
مع الداعية المعروف دكتور بلال فيلبس
14
سائق تاكسي برازيلي سورة الفاتحة تفتح قلبه
15
أسلم في السجن ثم عاد له مظلوماً
16
كارين الأمريكية قرأت القرآن في مدرسة تنصيرية فأسلمت
17
عائلة في قرية برازيلية يحتكمون للقرآن
18
مجلة أزياء ترشد أمريكي للإسلام
19
البريطانية ايفون ريدلي ذهبت لتغطية صحفية ضد الاسلام فأسلمت
20
صحفي برازيلي ستتعجب من اسلامه ودعوته في كأس العالم
21
سعودي مبتعث يقلب حال أمريكي عاشق للنصرانية
22
دكتورة برازيلية بعد ١٥ سنة بحث تعلن اسلامها عبر تويتر
23
سيزر من عشوائيات البرازيل إلى نور الاسلام
24
بمساجد الامارات و سورة الاخلاص أصبحت ياسمين الأمريكية من دعاة الاسلام
25
انقلاب سيارة يقلب حياة بطل رفع الأثقال لويس البرازيلي
26
العسكري حسن يفتخر باسلامه في البرازيل
27
ملحد يحكي قصته مع الملحدين بالخليج
28
خالد خاصم الله و ألحد فأعادته آية لله
29
مبادرة نون والمشاريع الدعوية بعد التصويت
30
٩٠ حلقة مع الشيخ فهد الكندري عيدكم مبارك
الأرض والجاذبية
قصة عبد الله
نائله إدوارد
قصة نور الدين
أبو بكر كان سببا في إسلامه
قصة أمينة بليك
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